Tommy Cash даст большой концерт в Москве

На вечерней программе одну сцену с ним разделит лауреат Jager Music Awards и стрит-артист Касcета, а также Biggy Bongs, дуэт резидентов лейбла Gazgolder.

Ночью фестиваль продолжится в родных стенах Газа. «Обязательно приходи и ухвати свой кусочек праздничного бисквита. Никакого глутамата, только чистый натуральный саунд, органические диджеи, яркие фонарики, нескончаемое веселье и брудершафты без напитков!» — отметили организаторы, передает Lenta.ru.

В лайн-ап также попали Kovyazin D, Кирилл Шаповалов, Chronic Preview, Santa Valentina, Séxstasy, Розовый человек, Natali F, Levandowskiy и другие.

Цифровой и виниловый лейбл Applique не только выпускают свою музыку и публикуют миксы резидентов, но и привозит в Москву издающуюся на лейбле Ostgut Ton Virginia. Студия участвовала в фестивалях «Круг Света», SAP Forum, OCS Fest — она делает ставку на мэппинг, инсталляции и световые шоу.



