Бузова поделилась впечатлениями от игры на сцене МХАТа

По признанию Бузовой, ей всегда волнительно выходить на сцену, но в этот раз — особенно, «ведь мы играли для нашего зрителя», однако «все получилось». Певица отметила, что впереди у нее много работы, и пообещала «расти во всех смыслах», чтобы ее поклонники «получали удовольствие», пишет Lenta.ru.

Позже исполнительница опубликовала сторис из дома. В видеоролике она призналась, что это был «потрясающий день», и пожаловалась на усталость, потому что она «отдает всю себя». Также Бузова упомянула, что на премьере спектакля также присутствовали члены ее семьи.

О том, что Бузова появится на сцене МХАТ имени Горького, стало известно 6 июня. Певица рассказала, что в постановке «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина она будет «играть и петь». Позднее художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной поп-звезды. «Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать», — заявил он.



