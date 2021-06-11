Как Брэдли Купер отреагировал на новость о романе Ирины Шейк и Канье Уэста

«Брэдли полностью поддерживает любой выбор Ирины. Он просто хочет, чтобы она была счастлива», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, после разрыва звезды поддерживают хорошие дружеские отношения.

В июне 2019 года стало известно, что Шейк и Купер расстались после четырех лет отношений. Пара согласилась оформить равноправную опеку над их двухлетней дочерью Леей де Сейн (Lea De Seine).

В мае этого года ряд СМИ сообщил о том, что модель начала встречаться с Уэстом. Позднее пару заметили во Франции во время прогулки по территории отеля. Звезды отправились в другую страну, чтобы отметить день рождения музыканта, которому 8 июня исполнилось 44 года, пишет Lenta.ru.