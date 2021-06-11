Четыре женских имени, обладательницы которых испортят вам жизнь

Маргарита

Девушка с таким именем часто очень наивна, мнительна и ранима. Ее легко обидеть, а вот получить прощение не так-то просто. Маргарита часто торопится и из-за этого совершает ошибки, о которых впоследствии жалеет. Обладательницы этого имени очень расстраиваются, если что-то идет не по плану, и заметно нервничают. Раздраженная Рита легко переходит на личности и может даже оскорбить близкого человека совершенно без повода. Замуж Маргарита согласится выйти только за самого настойчивого кавалера, который будет долго ее добиваться. С мужчинами по имени Антон, Валентин, Иван, Денис могут сложиться отличные отношения, а роман с Вячеславом, Олегом или Давидом закончится печально.

Нина

Натура влюбчивая, капризная и при этом очень требовательная. Если чья-то точка зрения не совпадает с ее собственной, Нина может перейти к агрессии. Она никогда не принимает в расчет чужое мнение и может просто уйти, ничего не объяснив. Для брака ей подойдут мужчины с именем Николай, Григорий, Андрей, Сергей, Владимир. Не стоит встречаться с Виктором, Анатолием, Эдуардом, пишет «Экспресс Газета» со ссылкой «Пятый канал».

Мария

Обладательницы имени Мария обладают острым умом и хорошей интуицией. Но в то же время они очень заносчивы, эгоистичны и к тому же зациклены на собственной внешности. Мария часто игнорирует любимого и в отношениях может быть очень непредсказуемой, при этом абсолютно не контролируя собственные проявления чувств. Любит готовить, поэтому привлекает к себе молодых людей. Удачным будет брак с Павлом, Виталием, Александром. Не стоит ожидать хорошего исхода в случае романа с Михаилом, Леонидом и Кириллом.

Надежда

Надежда — большая собственница. Она очень требовательна, нетерпелива и вспыльчива, что может разрушить любой союз. По мнению астрологов, это имя приносит женщине счастье и удачу, но только не в романтических отношениях. Брак для Надежды будет счастливым с Николаем, Сергеем и Евгением. Неудачными окажутся отношения с Антоном, Артуром, Валентином.



