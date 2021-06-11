Собчак — о ссоре Киркорова и Крапивиной: «Нателла пи***нула лишнего, но такое бывает»

На ситуацию обратили внимание Иосиф Пригожин, Дава и Джиган, а Ксения Собчак даже уделила этой истории время в своем новом выпуске "Осторожно: Собчак", опубликованном в YouTube.

Ксения подчеркнула, что любит и Филиппа, и Нателлу, но вторая сболтнула лишнего. "Безусловно, Нателла пи***нула лишнего, но такое бывает. Иногда что-то ляпнешь, а потом 20 раз объясняешь, что ты имел ввиду. Я уверена, что с Нателлой именно такая история", – сказала Собчак.

Она добавила, что возможно, по этой причине Крапивина разорвала деловые отношения с Лободой – у певицы большая ЛГБТ-аудитория, а продюсер не захотела извиняться за свои слова.

В ролике Ксения также спародировала видео Филиппа Киркорова, а также задалась вопросом к поп-королю: "Это был каминг-аут или стеб?".

Напомним, что Крапивину возмутило появление Бедросовича и Давы на красной дорожке "МУЗ-ТВ", куда те пришли в сопровождении мужчин с голыми торсами и розами.



