Волочкова подала в суд на Большой театр

«Я вновь решила бороться за Правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра. Я вынуждена придать огласке то, что они творили незаконно по отношению ко мне на протяжении 20 лет!» — написала бывшая прима-балерина театра.

Волочкова заявила, что в 2003 году ее незаконно уволили из театра, при этом ей не выплачивают положенную пенсию. При этом танцовщица подчеркнула, что судиться с театром она хочет не из-за денег, а для защиты чести и достоинства.

Волочкова работала в Большом театре с 1998 по 2003 год, после чего была уволена со скандалом.

Ранее бывшая прима сравнила Большой театр с борделем. По ее словам, девушки из кордебалета якобы оказывали интимные услуги, когда вместе с труппой гастролировали за границей.



