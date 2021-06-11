Лера Кудрявцева борется с тяжелыми осложнениями после коронавируса

Кудрявцева заразилась коронавирусом еще в январе. Болезнь она перенесла без сильного недомогания и явных симптомов. Звезда даже вела прямые эфиры из квартиры, в которую временно переехала, чтобы не передать инфекцию мужу и дочери. После карантина она вернулась к работе и была уверена, что ее организм полностью восстановился. Однако серьезные последствия коронавируса проявились только через пару месяцев.

Телеведущая потеряла сознание на съемках своей программы. В больнице, куда ее госпитализировали, врачи объяснили Лере Кудрявцевой, что ей необходим отдых, ведь коварный вирус нанес сильный удар по ее нервной системе. В своем Instagram-аккаунте звезда призналась, что даже спустя три месяца после она страдает от хронической усталости, апатии и панических атак.

«Наверное, просто накапливалось или я бодрилась, но в конечном итоге поняла, что надо что-то делать», – написала Кудрявцева.

Телеведущая не стала испытывать судьбу и сделала перерыв в работе, чтобы заняться здоровьем. Восстанавливать силы она отправилась в один из лучших оздоровительных пансионатов в Подмосковье. По словам звезды, первым делом она решила бороться с апатией, поэтому начала ездить на велосипеде.



