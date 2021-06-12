Ребенок-аксессуар: подписчики возмущены спорным фото Эмили Ратаковски

Несколько дней назад 30-летняя Эмили заставила пользователей сети взбунтоваться, выложив в свой инстаграм серию пикантных фотографий с ребенком, где прижимает его к груди одной рукой.

Часть аудитории обрушилась с гневными комментариями. Фанатов возмутило то, как девушка держит малыша: будто модную сумочку, не заботясь о том, что это может навредить ему.

«Ребенок просто висит!», «Она больше заботится о правильной позе, чем о том, как правильно держать ребенка», - возмущаются подписчики.

Снимки Ратаковски оставила в своем профиле, но ограничила возможность комментировать фотографии в ответ на массовый хейт.



