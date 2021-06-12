Ребенок-аксессуар: подписчики возмущены спорным фото Эмили Ратаковски
В марте 2021 года Эмили стала мамой. Сына модели и актера Себастьяна Беар-МакКларда назвали Сильвестром, пишут Аргументы.
В марте 2021 года Эмили стала мамой. Сына модели и актера Себастьяна Беар-МакКларда назвали Сильвестром, пишут Аргументы.
Несколько дней назад 30-летняя Эмили заставила пользователей сети взбунтоваться, выложив в свой инстаграм серию пикантных фотографий с ребенком, где прижимает его к груди одной рукой.
Часть аудитории обрушилась с гневными комментариями. Фанатов возмутило то, как девушка держит малыша: будто модную сумочку, не заботясь о том, что это может навредить ему.
«Ребенок просто висит!», «Она больше заботится о правильной позе, чем о том, как правильно держать ребенка», - возмущаются подписчики.
Снимки Ратаковски оставила в своем профиле, но ограничила возможность комментировать фотографии в ответ на массовый хейт.