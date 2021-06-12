Сб, 12.06.2021
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Ребенок-аксессуар: подписчики возмущены спорным фото Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски. ФОТО: Sam Payne/Broadimage/Sam Payne/Broadimage

В марте 2021 года Эмили стала мамой. Сына модели и актера Себастьяна Беар-МакКларда назвали Сильвестром, пишут Аргументы.

Несколько дней назад 30-летняя Эмили заставила пользователей сети взбунтоваться, выложив в свой инстаграм серию пикантных фотографий с ребенком, где прижимает его к груди одной рукой.

Часть аудитории обрушилась с гневными комментариями. Фанатов возмутило то, как девушка держит малыша: будто модную сумочку, не заботясь о том, что это может навредить ему.

«Ребенок просто висит!», «Она больше заботится о правильной позе, чем о том, как правильно держать ребенка», - возмущаются подписчики.

Снимки Ратаковски оставила в своем профиле, но ограничила возможность комментировать фотографии в ответ на массовый хейт.


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