Опасения подтвердились: какие знаки Зодиака чаще всего изменяют партнерам

Какие знаки Зодиака изменяют

Верить в астрологию или нет — дело каждого. А вот на портале EduBirdie использовали и научные методы: провели масштабный опрос пользователей, в котором участники откровенно рассказали, изменяли ли они своим партнерам, находясь в отношениях. Также в опросе нужно было указать свой знак зодиака. Исходя из данных, полученных в опросе, сделали выводы о том, какие знаки зодиака чаще всего склонны к изменам. Вот пятерка лидеров. В процентах указываем, сколько из опрошенных представителей каждого знака признались, что изменяли партнеру.

Телец — 17 процентов

В большинстве своем Тельцы — люди надежные и практичные. Изменять своему партнеру не в их правилах. Однако все не раз слышали, для чего созданы правила. Вот и Тельцы иногда их нарушают. Всё дело в том, что по своей природе представители этого знака — гедонисты. То есть для них важны удовольствия. Когда гедонистические наклонности берут верх, Тельцы не могут сопротивляться. Это может касаться многих аспектов жизни, ведь удовольствие можно получить по-разному: вкусно покушать, насладиться искусством, приятно провести время с друзьями. И да, в интимной сфере Тельцы также могут искать средство для получения удовольствия.

Стрелец — 23 процента

Начнем с того, что Стрелец — это огненный знак. Импульсивным и взбалмошным Стрельцам часто кажется, что у соседа и трава зеленее, и жена красивее. А если уж что-то подобное взбрело в голову представителю этого знака, то всё — пиши пропало. Он не отступит. Поэтому и не удивляемся, что 23 процента Стрельцов изменяли в отношениях.

Близнецы — 31 процент

В природу Близнецов заложена амбивалентность — двойственность во взглядах. Если говорить просто, то одна часть человека (один из близнецов), конечно же, за моногамию, а вторая — где-то на распутье. Вот и получается, что Близнецы склонны к поискам чего-то нового, а оттуда растут и ноги всех измен. Кроме того, это сверхсоциальный знак Зодиака: у Близнецов много знакомых, много увлечений, они не стоят на месте и постоянно ищут что-то новое. Новые партнеры не исключение.

Овен — 34 процента

Овнами часто руководят инстинкты. Динамика и импульсивность также характерны для этого огненного знака. Короткие интрижки на одну ночь — не для Овнов. Однако аж 34 процента опрошенных ответили, что изменяли партнерам или были на грани этого. Овнам сложно сдерживать свои порывы, но, приложив усилия, они вполне могут с этим справиться.

Лев — 36 процентов

А вот и победитель опроса «Какие знаки зодиака изменяют чаще всего». Львы устроены так, что им просто необходимо постоянно быть в центре внимания. Им нужно купаться в лучах славы и восхищения. Если партнер не дает Льву достаточно этих самых «лучей», тот пойдет искать их в другом месте. И найдет, уж не сомневайся. Ведь у Львов фанатов хватает.

А у тебя есть свои наблюдения по этому поводу? Согласен с результатами опроса? Делись в комментариях.



