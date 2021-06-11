Как Россия, только чистая. Как изменилась Литва со времен СССР и почему проигрывает Эстонии?

И жизнь в Литве сегодняшней заметно напоминает жизнь в России, кажется, что после распада СССР тут не так уж и много что изменилось. Разве что, многое чище, аккуратнее и лучше отремонтировано, чем в России.

В Литве, как и в нынешней России, полно современных зданий, но в отличие от той же Эстонии они не выглядят супер-стильно, это не тот скандинавский стиль, который поражает в Таллинне, это что-то очень напоминающее российские новостройки. Может быть, немного получше спроектированные.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

В целом, тренды в строительстве в Литве изменились с советских времен также как в России. Очень схоже.

Но, конечно, советское наследие в Литве тоже сохранилось. До сих пор многие районы застроены, в основном, советскими домами. И новостройки, конечно, хоть и появляются, но их не так уж и много.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

А старые советские дома сейчас опять же похожи на те здания, что можно увидеть в Литве. Но они почему-то тоже, в основном, чуть более лучшем состоянии, чем аналогичные постройки тех же времен, которые можно увидеть в России.

В целом, по своей атмосфере современные литовские города, действительно, самое близкое, что можно найти в Европе к России. В некоторых местах кажется, что с советских времен тут изменилось совсем немногое.

ФОТО: Скришот с сайта Zen.Yandex.ru

Но есть и отличия, в основном, это частный сектор. Частые жилые дома в Литве сегодня сильно ушли вперед по сравнению с тем, что строили в советские годы. Да, частный сектор больше всего похож на европейский, и меньше на российский. Но, конечно, это также зависит сильно от города и района. Есть до сих пор в Литве грустные частные жилые дома небогатых литовцев, но есть и вполне себе элитные поселки.



