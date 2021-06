Ким Кардашьян рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом и чувстве одиночества: «Просто хочу счастья»

В четверг вышел финальный эпизод реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, завершивший историю этого масштабного проекта, который продлился 20 сезонов. Большая часть эфирного времени была посвящена ярким и памятным моментам, которые произошли за эти годы, но одной из главных тем последнего сезона стал развод 40-летней Ким Кардашьян и 44-летнего Канье Уэста.