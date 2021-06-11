Все на Секскурсию! В воскресенье откроется непристойное прошлое Таллинна, а самых смелых научат делать презервативы из субпродуктов

По случаю открытия выставки 13 июня состоятся концерты Лаури Ыунапуу. Нецензурные песни будут сопровождать Секскурсии. В Таллиннском городском музее также состоятся мастер-классы по изготовлению справок для куртизанок и презервативов из бараньих кишок, пишет Elu24.

Куратор выставки Мадли Вендик подтверждает, что проституция была обычным явлением в городской культуре Таллинна в прежние времена: «Мы также знаем о борделе, которым в средневековье управлял Таллиннский городской совет».

На выставке упоминается и небезызвестный Нед де Багго. «Порно-король» прибалтийских немцев вел дела в Таллинне в период между двумя мировыми войнами, и связанные с ним скандалы в то время стали источником многих разговоров и слухов.

В воскресенье вы узнаете, как много разврата было в прошлом в Таллинне. ФОТО: Meeli Küttim

Его сумасбродный образ жизни послужил выразительным материалом для выставки.

Затем мы начали искать способы более широко раскрыть тему и подходящую точку зрения, чтобы отразить ее,

- объясняет Вендик.

Куратор подчеркивает, что была удивлена тем, насколько женоненавистнически до сих пор решается проблема проституции.