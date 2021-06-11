Все на Секскурсию! В воскресенье откроется непристойное прошлое Таллинна, а самых смелых научат делать презервативы из субпродуктов

В октябре прошлого года руководитель порталов Limon.ee и Krasotka.ee Эдгар Гергель уже делал большой обзор Секскурсии - нового вида развлечений для жителей Таллинна и гостей эстонской столицы, которая проводится авторами выставки «Развратный Таллинн» Мадли Вендик и Маде Исак. А уже в это воскресенье выставку можно будет посетить совершенно бесплатно. Выставка рассказывает об истории проституции в столице Эстонии. Проведутся экскурсии и мастер-классы, также для посетителей выступит Лаури Ыунапуу из группы Metsatöll.
По случаю открытия выставки 13 июня состоятся концерты Лаури Ыунапуу. Нецензурные песни будут сопровождать Секскурсии. В Таллиннском городском музее также состоятся мастер-классы по изготовлению справок для куртизанок и презервативов из бараньих кишок, пишет Elu24.
Куратор выставки Мадли Вендик подтверждает, что проституция была обычным явлением в городской культуре Таллинна в прежние времена: «Мы также знаем о борделе, которым в средневековье управлял Таллиннский городской совет».
На выставке упоминается и небезызвестный Нед де Багго. «Порно-король» прибалтийских немцев вел дела в Таллинне в период между двумя мировыми войнами, и связанные с ним скандалы в то время стали источником многих разговоров и слухов.
Его сумасбродный образ жизни послужил выразительным материалом для выставки.
Затем мы начали искать способы более широко раскрыть тему и подходящую точку зрения, чтобы отразить ее,
Куратор подчеркивает, что была удивлена тем, насколько женоненавистнически до сих пор решается проблема проституции.
Выставка, конечно же, не фокусируется на приукрашивании проституции, но проливает свет на ее недостатки. Поэтому куратор предлагает понимать слово «развратный» в названии выставки неоднозначно и с иронией: «Приглашаем вас посетить выставку с любопытством и без оценивания».