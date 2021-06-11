Моргенштерн отрывается с любимой на Мальдивах после скандала на премии МУЗ-ТВ

«Вот мы и приехали на Мальдивы! Да! Я это заслужил!» — отметил 23-летний рэпер в свежем посте. Сейчас рядом с эпатажным артистом друзья и любимая девушка Дилара Зинатуллина, с которой он, к слову, начал встречаться еще не будучи известным.

Напомним, на днях Алишер Моргенштерн устроил целый перфоманс на премии МУЗ-ТВ. Он пришел туда с полной уверенностью в том, что заберет максимальное количество наград. Вот только реальность оказалось другой — в одной из номинаций музыканта обошел Александр Ревва. Рэпер довольно резко высказался по этому поводу.

«Я приехал на премию на инвалидной коляске, поскольку пообещал это фанатам за их активное голосование. Конечно, был уверен, что заберу все четыре награды. Мне казалось, что это честная премия. Да, возможно, в каких-то категориях я уступил справедливо, но разве Артур Пирожков (сценический псевдоним Реввы) — лучший исполнитель прошедшего года? Мне кажется, всем очевидно, кто был лучшим», — негодовал Алишер.

ФОТО: Instagram

Моргенштерна поддержали близкие, в том числе и Дилара, которая заявила, что для нее он всегда будет лучшим исполнителем.

Поклонники артиста до сих пор подбадривают его. «Ты разнес всю премию! Это было незабываемо!»; «Все прекрасно знают, что ты достоин большего! Столько людей на твоей стороне!»; «То, что делает сейчас Морген — не делает никто. Каждый его клип — отдельный фильм. Каждая песня — история. Удивляюсь, когда говорят, что Алишера надо убрать с экранов», — делятся мнением фанаты.

ФОТО: Instagram



