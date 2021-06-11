Элина Нечаева записала романтичный сингл с популярным артистом NOЁP!

Сингл - это первая песня грядущего альбома, с эклектичными треками, которых вряд ли можно было ожидать от Элины с первого взгляда. «Прошлый год дал возможность заглянуть в свои глубины и найти там много интересного и удивительного», - говорит сама Элина. «С годами я набралась смелости, чтобы экспериментировать, быть собой и выйти за границы своего музыкального жанра».

«Что они говорят» - это двуязычная история с главной темой любви. «Настоящая любовь не имеет культурных или языковых границ», - говорит Элина. «Это особенное и головокружительное чувство приходит в нашу жизнь в самый лучший момент, когда мы готовы к безусловной любви».

По словам NOËP, сотрудничество с Элиной было очень приятным: «Элина разносторонняя, талантливая и в то же время не напряженная. Не так много артистов, с которыми вы можете выбрать делать песню на английском, эстонском, русском, итальянском, французском или немецком языках»

На песню был снят летний музыкальный клип, авторы которого - Яан Синка, Алёне Мовки-Мяги, Элина Нечаева и Кристьян Таал. «Что заставляет мечты взлетать еще выше, если не дом, полный ярких воспоминаний и ранняя природа эстонского лета», - описывает суть видео Элина.