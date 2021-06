Элина Нечаева записала романтичный сингл с популярным артистом NOЁP!

Элина Нечаева выпустила новый сингл "What they say" («Что они говорят») совместно с популярным электро-поп-исполнителем NOËP. Если, до сих пор, мы привыкли видеть, как Элина сияет в шикарных и гламурных платьях, то песня «Что они говорят» знакомит нас с другой стороной Элины - простая и близкая, мечтательная и в поисках счастья - как и все мы.