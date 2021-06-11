Правда ли, что магазинное молоко делают из порошка и разбавляют водой? Отвечает эстонский ученый

Цельное молоко, то есть поступающее на производство коровье молоко, содержит приблизительно 3–5 процентов жира. Конкретная жирность зависит от времени года, породы коров, их физиологических особенностей, а также оттого, что корова ест. «Меня как специалиста по пищевым продуктам часто скептически спрашивают, снижается ли жирность молока за счет того, что на заводе его смешивают с водой. Интересный ход мысли, но мой ответ всегда один: нет, не смешивают! Если не верите, можете поэкспериментировать дома. Добавьте воду в молоко, и оно станет синеватым по цвету, изменится и вкус, и тогда все будет понятно», – Кулдъярв предлагает читателям самостоятельно провести научные опыты.

Далее он рассказывает, что молочный жир отделяется от молока для дальнейшей обработки необходимым способом и изготовления различных молочных продуктов. «Если отделить от молока молочный жир - сливки, мы получим снятое, то есть обезжиренное молоко. Далее выполняется нормализация, когда к молоку снова добавляется необходимая доля жира, чтобы получился продукт той жирности, которая указана на упаковке: будь то 1,8-процентное питьевое молоко или, по данным недавнего опроса, любимое в Эстонии молоко 2,5-процентной жирности. Что касается цельного молока, при его производстве этап сепарации жира пропускают, и жирность в готовом продукте такая же, как при поступлении молока на завод», – объясняет Кулдъярв.

По его словам, удивительно, сколько людей не знают, что такое снятое молоко (или «обрат»). «Почему-то считается, что снятое молоко – это нечто нездоровое, полученное в результате неправильной обработки. На самом деле это всего лишь обезжиренное молоко, от которого отделены сливки, и оно широко используется в пищевой промышленности, например, в кондитерских и хлебобулочных изделиях, различных намазках, соусах и так далее», – перечисляет Кулдъярв.

Немалое количество людей также считает, что продаваемое в магазинах молоко делается из порошкового молока. «Это нерационально уже с практической точки зрения – молоко на 87 процентов состоит из воды. Отделение воды от молока, то есть изготовление сухого молока, требует большого количества времени и энергии. Затем потребуются ресурсы и энергия на то, чтобы, в свою очередь, сделать молоко из порошка. Это абсолютно непрактично, как ни посмотри, и невыгоднее, чем продавать натуральное коровье молоко. К тому же это запрещено законом, поскольку продукт, изготовленный из порошкового молока, следует маркировать как молочный напиток», – подчеркивает он.

В то же время нет ничего плохого в изготовлении сухого молока из коровьего молока, продолжает ученый. Порошок из молока либо снятого молока производится посредством сушки, проще говоря, молоко впрыскивается в горячую камеру, в результате чего вода, содержащаяся в молоке, моментально испаряется, и остается только сухое вещество, из которого и получается сухое молоко. «Это естественный процесс, очень похожий на обычный процесс сушки. Его можно сравнить, скажем, с изготовлением изюма или других сухофруктов, разница только в технологии, а также температуре сушки и степени сухости», – добавляет Кулдъярв.



