Пт, 11.06.2021
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Правда ли, что магазинное молоко делают из порошка и разбавляют водой? Отвечает эстонский ученый

Молоко. Иллюстративный снимок. ФОТО: михкель марипуу, андрес хаабу

О магазинном молоке ходит множество странных мифов: например, что молоко, произведенное промышленным способом, сделано из порошка или разбавлено водой, чтобы производитель получал больше прибыли. Эстонский ученый – специалист по пищевым продуктам Райн Кулдъярв объясняет, почему у таких заблуждений нет никакого логического обоснования.

Цельное молоко, то есть поступающее на производство коровье молоко, содержит приблизительно 3–5 процентов жира. Конкретная жирность зависит от времени года, породы коров, их физиологических особенностей, а также оттого, что корова ест. «Меня как специалиста по пищевым продуктам часто скептически спрашивают, снижается ли жирность молока за счет того, что на заводе его смешивают с водой. Интересный ход мысли, но мой ответ всегда один: нет, не смешивают! Если не верите, можете поэкспериментировать дома. Добавьте воду в молоко, и оно станет синеватым по цвету, изменится и вкус, и тогда все будет понятно», – Кулдъярв предлагает читателям самостоятельно провести научные опыты.

Далее он рассказывает, что молочный жир отделяется от молока для дальнейшей обработки необходимым способом и изготовления различных молочных продуктов. «Если отделить от молока молочный жир - сливки, мы получим снятое, то есть обезжиренное молоко. Далее выполняется нормализация, когда к молоку снова добавляется необходимая доля жира, чтобы получился продукт той жирности, которая указана на упаковке: будь то 1,8-процентное питьевое молоко или, по данным недавнего опроса, любимое в Эстонии молоко 2,5-процентной жирности. Что касается цельного молока, при его производстве этап сепарации жира пропускают, и жирность в готовом продукте такая же, как при поступлении молока на завод», – объясняет Кулдъярв.

По его словам, удивительно, сколько людей не знают, что такое снятое молоко (или «обрат»). «Почему-то считается, что снятое молоко – это нечто нездоровое, полученное в результате неправильной обработки. На самом деле это всего лишь обезжиренное молоко, от которого отделены сливки, и оно широко используется в пищевой промышленности, например, в кондитерских и хлебобулочных изделиях, различных намазках, соусах и так далее», – перечисляет Кулдъярв.

Немалое количество людей также считает, что продаваемое в магазинах молоко делается из порошкового молока. «Это нерационально уже с практической точки зрения – молоко на 87 процентов состоит из воды. Отделение воды от молока, то есть изготовление сухого молока, требует большого количества времени и энергии. Затем потребуются ресурсы и энергия на то, чтобы, в свою очередь, сделать молоко из порошка. Это абсолютно непрактично, как ни посмотри, и невыгоднее, чем продавать натуральное коровье молоко. К тому же это запрещено законом, поскольку продукт, изготовленный из порошкового молока, следует маркировать как молочный напиток», – подчеркивает он.

В то же время нет ничего плохого в изготовлении сухого молока из коровьего молока, продолжает ученый. Порошок из молока либо снятого молока производится посредством сушки, проще говоря, молоко впрыскивается в горячую камеру, в результате чего вода, содержащаяся в молоке, моментально испаряется, и остается только сухое вещество, из которого и получается сухое молоко. «Это естественный процесс, очень похожий на обычный процесс сушки. Его можно сравнить, скажем, с изготовлением изюма или других сухофруктов, разница только в технологии, а также температуре сушки и степени сухости», – добавляет Кулдъярв.


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