Женщина онемела после второй дозы вакцины AstraZeneca от коронавируса

Получившая в Великобритании вторую дозу «оксфордской» вакцины AstraZeneca женщина считает, что после прививки она потеряла возможность разговаривать. По ее мнению, она столкнулась с тяжелой аллергической реакцией.

Как полагает 43-летняя София Гомеш из Висбека в графстве Кембриджшир, у нее возникла «тяжелая аллергическая реакция», которая не давала ей возможности говорить через несколько часов после сделанного 19 мая укола второй дозой вакцины Oxford-AstraZeneca.

По ее словам, врачи в больнице Кингс Линн в Норфолке, куда она обратилась после развития странной реакции, были «сбиты с толку» после того, как провели сканирование ее горла и не обнаружили там ничего подозрительного.

По словам Софии Гомеш, она пробыла в больнице неделю и была осмотрена несколькими специалистами, которые не смогли объяснить ее состояние, но предположили, что оно могло быть вызвано вакциной.

Но, как пишет Daily Mail, профессор Эдинбургского университета считает, что потеря женщиной голоса после прививки, вероятно, могло быть совпадением. Агентство по надзору за лекарствами Великобритании (MHRA) заявило, что «нет никаких доказательств того, что потеря голоса госпожой Гомеш была связана с вакциной».

Врачи пообещали пострадавшей, что ее голос вернется, и она ждет помощи логопеда от Национальной службы здравоохранения.

Общие побочные эффекты от укола против коронавируса, пишет Daily Mail, включают боль в руке, в которую вводили вакцину, головные боли, мышечную боль и усталость.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения заявляет, что всем, у кого возникли проблемы с речью примерно через четыре дня после приема вакцины AstraZeneca, следует обратиться за неотложной медицинской помощью.

При этом представитель агентства заявил, что потеря голоса не является известным побочным эффектом оксфордского укола, и «нет никаких доказательств того, что такие сообщения связаны с вакцинацией».

Высказывается мнение, что сообщения о возможной странной реакции на вакцину не обязательно означают, что она была вызвана именно прививкой, поскольку могут вмешать какие-нибудь ранее не диагностированные заболевания.

Между тем, как пишет Daily Mail, София Гомеш, художница из Португалии, не замечала у себя никаких серьезных проблем со здоровьем и утверждает, что она «очень расстроена и боится за свое будущее».

Из-за появившейся после прививки реакции она не смогла разговаривать со своим женихом и шестью детьми. «Я стараюсь сохранять позитивный настрой для своей семьи, но я действительно волнуюсь, и это очень сильно повлияло на меня, – признает женщина. – Мне плохо из-за того, что я не могу помочь своему ребенку развивать речь, а один из моих сыновей страдает аутизмом, поэтому было трудно не иметь возможности общаться с ним должным образом. Я скучаю по чтению сказок своим детям и пению им по ночам, и мне не хватает возможности поговорить со своей семьей в Португалии по телефону. Мне действительно трудно выражать свои чувства, когда все, что я могу сделать, это просто записывать мысли в блокнот».

Ее жених Виктор Плоумен сказал, что София расстроена до слез, потому что она не может говорить: «Она что-то записывает на листе бумаги, и иногда указывает на что-то или дает понять жестами, чтобы указать, чего она хочет. Но ей было очень тяжело, потому что она не могла нормально общаться с детьми».

После первого укола 1 марта у Софии Гомеш поднялась температура и начались боли в ногах. Вечером после второго укола она чувствовала себя нехорошо и могла только шепотом разговаривать со своим партнером. По его словам, она начала хвататься за горло: «Мы решили, что у нее аллергическая реакция, поэтому я вызвал ей скорую помощь, и она поехала в больницу».