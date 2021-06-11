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Инсульт и инфаркты, вымоленный ребенок, мужья-дебоширы: непростые судьбы звезд сериала «Сваты»

Кадр из сериала "Сваты" ФОТО: скриншот видео

Когда 13 лет назад был задуман двухсерийный фильм об отношениях родителей со стороны мужа и жены, его создатели и не представляли себе, какой успех ждет их детище. И уж точно не рассчитывали, что «Сваты» станут сериалом, над которым зрители будут хохотать в течение шести сезонов, и с нетерпением ожидать седьмой.

За это время актеры, играющие главные роли, стали для зрителей практически родными людьми. Поэтому их трагедии и неприятности зрители принимают близко к сердцу.

Федор Добронравов

ФОТО: скриншот видео

Создавший успешную актерскую династию Федор Добронравов сам стал известен не настолько рано, как его сыновья Виктор и Иван. Возможно, поэтому он работает практически без отдыха: театр, кино, сериалы. Некоторые его партнеры иногда даже сетуют, мол, Федор вечно тянет одеяло на себя.

Когда в 2018-м актера свалил инсульт, поклонники страшно за него испугались. Тем более что сыновья не делились подробностями, поясняя: это личное дело семьи. Слухи тогда бродили один страшнее другого. К счастью, Федор сумел оправиться, восстановиться и с новыми силами приняться за работу. Сегодня 59-летний артист по-прежнему востребован на сцене и в кино. Добронравов-старший обещает скорое появление своего героя Ивана Будько на экране в седьмом сезоне «Сватов».

Татьяна Кравченко

ФОТО: скриншот видео

Разбитная бабенка, шумная, недалекая, но добрая – примерно таких героинь предлагают обычно Татьяне Кравченко. Вот и Валентина Будько из них, из народа. А ведь Татьяна – прекрасная театральная актриса, которую после дипломного спектакля в Школе-студии МХАТ тут же пригласил в «Ленком» сам Марк Захаров.

В противовес успешной карьере личная жизнь Кравченко не сложилась. Первый студенческий брак распался через два года. Во втором – с продюсером Дмитрием Гербачевским ей пришлось несладко. Бесконечные ссоры и даже побои Татьяна терпела шесть лет: думала, так надо, ради дочери. Но однажды, когда пришедший домой не в духе муженек начал дубасить ее головой, пообещала прибить, если так будет продолжаться.

С тех пор Татьяна замуж не выходила и длительных отношений не заводила. Ее отдушина – работа и, конечно, 34-летняя дочь Анна, ставшая дизайнером.

Анатолий Васильев

Актер сыграл интеллигентного и неконфликтного Юрия Ковалева. В какой-то момент ему показалось, что на съемочной площадке сериала наибольшее внимание уделяют Федору Добронравову, и отказался сниматься. Так что его герою в сериале пришлось умереть от инфаркта задним числом – о его кончине сообщается в пятом сезоне.

ФОТО: скриншот видео

В жизни Анатолия Александровича тоже был непростой период болезни: настоящий инфаркт выбил его из профессии, о талантливом актере словно забыли. Говорят, вновь вытащить Васильева на сцену помогла его бывшая жена Татьяна Васильева. Развод с ней тоже стоил ему немало нервов, поскольку случился из-за измен супруги. Но в результате они смогли сохранить дружеские отношения, и в тяжелой ситуации Татьяна помогла Анатолию. Сейчас он счастлив во втором браке да и с работой у актера все в порядке.

Периодически появляются слухи о том, что Васильев вот-вот «воскреснет» в роли Юрия Ковалева, но пока «Сваты» обходятся без него.
 
Людмила Артемьева

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Талантливая актриса, хоть и поступила сразу после окончания театрального вуза в «Ленком», особой славы не снискала: роли ей доставались все больше второго плана. С кино тоже не очень складывалось. Лишь в 2000-х, когда ей было уже под 40, Людмила Артемьева вдруг, что называется, выстрелила и стала известной на всю страну после выхода сериалов «Кто в доме хозяин?» и «Таксистка».
 
Но, как и у коллеги по «Сватам» Татьяны Кравченко, личная жизнь у Артемьевой не задалась. С первым мужем Сергеем Парфеновым актриса рассталась, устав терпеть его пьяные скандалы. От этого брака у нее осталась дочь Екатерина. Позже на горизонте появился мужчина, с которым Людмила была счастлива. Несмотря на свою популярность, ей удалось скрывать его от общественности. В 48 лет Людмила забеременела и решилась рожать. Однако судьба распорядилась иначе: ребенок умер в утробе за несколько недель до предполагаемой даты рождения.
Сегодня 58-летняя Артемьева – востребованная актриса, однако личную жизнь она держит под большим секретом. К слову, в седьмом сезоне «Сватов» ее не будет: говорят, ее не устроила сумма гонорара.
 
Николай Добрынин
 
Роль соседа главных героев Митяя досталась Николаю Добрынину. Он настолько вжился в образ, что поклонники перестали различать их: в частности, обсуждали якобы алкоголизм Николая. В какой-то момент актер пытался покинуть проект, так ему надоело изображать деревенского простака-пьянчужку. Но видимо, продюсеры нашли убедительные аргументы.

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Николай Добрынин был женат трижды. Но в первом браке с Ксенией Лариной, продлившемся пять лет, детей завести не успели. Во втором – с актрисой Анной Тереховой он усыновил сына жены и воспитывал его до 16-летия.

В 2002-м актер женился в третий раз, на своей поклоннице Екатерине Комиссаровой. Ему было уже 39, и он мечтал о собственном ребенке. Однако дело не шло. Однажды Добрынин, будучи на Ближнем Востоке, зашел в храм.

- Матушка Пелагея дала мне веревочку, ваточку с маслом и сказала: «Приедешь, завяжешь на поясе жене перед тем, как вы любить друг друга будете». Я вернулся домой, мы надели это поясок. То, что надо, сделали. А через месяц жена сообщила, что беременна, - рассказывал актер о том, как вымолил любимую дочурку Нину.

Олеся Железняк

Характерная актриса Олеся Железняк прославилась в 26 лет, талантливо исполнив роль провинциалки Зои в картине «Ландыш серебристый». С тех пор ее много приглашали в кино, кроме того, она играет заметные роли в «Ленкоме» и в антрепризах. При этом успевает быть любящей женой и воспитывать четырех детей, родившихся в браке с актером Спартаком Сумченко. Впрочем, в этой не слишком обычной для России семье большую часть домашних обязанностей принял на себя папа, поскольку Олеся гораздо более востребована, чем он.

ФОТО: скриншот видео

Так что все в жизни Железняк сложилось удачно. И единственное, о чем она жалеет: ее родители не увидели триумф дочери, уйдя из жизни слишком рано и один за другим, когда она только-только родила первого сына Савелия. Пожалуй, только это плюс поддержка любящего мужа помогли ей справиться с обрушившимся горем.

Семен Фурман

Исполнивший роль сельского олигарха Евгения Жука Семен Фурман не слишком гордится этой работой.

ФОТО: скриншот видео

- Я вижу там старого толстого человека. Это не актерская игра, ведь я и в реальной жизни такой. Мне всегда предлагают одинаковые роли. Вот когда дадут сыграть Отелло, тогда это будет актерская работа, - поясняет Семен свое отношение к роли в «Сватах».

Возможно, на такую низкую самооценку повлияла детская травма. Недавно Фурман шокировал публику признанием о том, что мать колола ему в подростковом возрасте мужской гормон. Но еще более безумной оказалась причина такого поведения: женщина, видите ли, считала, что у сына слишком маленькое достоинство и поэтому надо ему помочь, так сказать, стать состоятельным мужчиной.

Результат бездумной гормонально терапии не заставил себя ждать: в 13 Семен выглядел как 40-летний мужик – у него отросла борода, обрюзгло лицо, а рост остановился. К счастью, бурная деятельность матери не сказалась на мужском здоровье актера. Он женат, у супругов есть сын. Да и актерская карьера у 70-летнего актера удалась: множество успешных ролей в театре, более 50 кинокартин, съемки в рекламных роликах. Кроме того, Семен Фурман участвовал в записи аудиокниг и аудиоспектаклей.


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