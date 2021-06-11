Инсульт и инфаркты, вымоленный ребенок, мужья-дебоширы: непростые судьбы звезд сериала «Сваты»

За это время актеры, играющие главные роли, стали для зрителей практически родными людьми. Поэтому их трагедии и неприятности зрители принимают близко к сердцу.
Создавший успешную актерскую династию Федор Добронравов сам стал известен не настолько рано, как его сыновья Виктор и Иван. Возможно, поэтому он работает практически без отдыха: театр, кино, сериалы. Некоторые его партнеры иногда даже сетуют, мол, Федор вечно тянет одеяло на себя.
Когда в 2018-м актера свалил инсульт, поклонники страшно за него испугались. Тем более что сыновья не делились подробностями, поясняя: это личное дело семьи. Слухи тогда бродили один страшнее другого. К счастью, Федор сумел оправиться, восстановиться и с новыми силами приняться за работу. Сегодня 59-летний артист по-прежнему востребован на сцене и в кино. Добронравов-старший обещает скорое появление своего героя Ивана Будько на экране в седьмом сезоне «Сватов».
Разбитная бабенка, шумная, недалекая, но добрая – примерно таких героинь предлагают обычно Татьяне Кравченко. Вот и Валентина Будько из них, из народа. А ведь Татьяна – прекрасная театральная актриса, которую после дипломного спектакля в Школе-студии МХАТ тут же пригласил в «Ленком» сам Марк Захаров.
В противовес успешной карьере личная жизнь Кравченко не сложилась. Первый студенческий брак распался через два года. Во втором – с продюсером Дмитрием Гербачевским ей пришлось несладко. Бесконечные ссоры и даже побои Татьяна терпела шесть лет: думала, так надо, ради дочери. Но однажды, когда пришедший домой не в духе муженек начал дубасить ее головой, пообещала прибить, если так будет продолжаться.
С тех пор Татьяна замуж не выходила и длительных отношений не заводила. Ее отдушина – работа и, конечно, 34-летняя дочь Анна, ставшая дизайнером.
Актер сыграл интеллигентного и неконфликтного Юрия Ковалева. В какой-то момент ему показалось, что на съемочной площадке сериала наибольшее внимание уделяют Федору Добронравову, и отказался сниматься. Так что его герою в сериале пришлось умереть от инфаркта задним числом – о его кончине сообщается в пятом сезоне.
В жизни Анатолия Александровича тоже был непростой период болезни: настоящий инфаркт выбил его из профессии, о талантливом актере словно забыли. Говорят, вновь вытащить Васильева на сцену помогла его бывшая жена Татьяна Васильева. Развод с ней тоже стоил ему немало нервов, поскольку случился из-за измен супруги. Но в результате они смогли сохранить дружеские отношения, и в тяжелой ситуации Татьяна помогла Анатолию. Сейчас он счастлив во втором браке да и с работой у актера все в порядке.
Периодически появляются слухи о том, что Васильев вот-вот «воскреснет» в роли Юрия Ковалева, но пока «Сваты» обходятся без него.
Людмила Артемьева
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