Инсульт и инфаркты, вымоленный ребенок, мужья-дебоширы: непростые судьбы звезд сериала «Сваты»

Талантливая актриса, хоть и поступила сразу после окончания театрального вуза в «Ленком», особой славы не снискала: роли ей доставались все больше второго плана. С кино тоже не очень складывалось. Лишь в 2000-х, когда ей было уже под 40, Людмила Артемьева вдруг, что называется, выстрелила и стала известной на всю страну после выхода сериалов «Кто в доме хозяин?» и «Таксистка».

Но, как и у коллеги по «Сватам» Татьяны Кравченко, личная жизнь у Артемьевой не задалась. С первым мужем Сергеем Парфеновым актриса рассталась, устав терпеть его пьяные скандалы. От этого брака у нее осталась дочь Екатерина. Позже на горизонте появился мужчина, с которым Людмила была счастлива. Несмотря на свою популярность, ей удалось скрывать его от общественности. В 48 лет Людмила забеременела и решилась рожать. Однако судьба распорядилась иначе: ребенок умер в утробе за несколько недель до предполагаемой даты рождения.

Сегодня 58-летняя Артемьева – востребованная актриса, однако личную жизнь она держит под большим секретом. К слову, в седьмом сезоне «Сватов» ее не будет: говорят, ее не устроила сумма гонорара.

Николай Добрынин

скриншот видео Роль соседа главных героев Митяя досталась Николаю Добрынину. Он настолько вжился в образ, что поклонники перестали различать их: в частности, обсуждали якобы алкоголизм Николая. В какой-то момент актер пытался покинуть проект, так ему надоело изображать деревенского простака-пьянчужку. Но видимо, продюсеры нашли убедительные аргументы.

Николай Добрынин был женат трижды. Но в первом браке с Ксенией Лариной, продлившемся пять лет, детей завести не успели. Во втором – с актрисой Анной Тереховой он усыновил сына жены и воспитывал его до 16-летия.

В 2002-м актер женился в третий раз, на своей поклоннице Екатерине Комиссаровой. Ему было уже 39, и он мечтал о собственном ребенке. Однако дело не шло. Однажды Добрынин, будучи на Ближнем Востоке, зашел в храм.

- Матушка Пелагея дала мне веревочку, ваточку с маслом и сказала: «Приедешь, завяжешь на поясе жене перед тем, как вы любить друг друга будете». Я вернулся домой, мы надели это поясок. То, что надо, сделали. А через месяц жена сообщила, что беременна, - рассказывал актер о том, как вымолил любимую дочурку Нину.

Олеся Железняк