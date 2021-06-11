Пт, 11.06.2021
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Разнесло: Нелли Уварова удивила Сеть своим видом

Нелли Уварова. ФОТО: Fomichev Mikhail/COVI

В Сети обсуждают изменения во внешнем виде звезды «Не родись красивой», пишет Topnews.

В Сети обсуждают внешний вид популярной актрисы Нелли Уваровой, полюбившейся зрителям благодаря участию в телесериале «Не родись красивой».

Недавно Уварова побывала в гостях шоу «Вечерний Ургант» вместе с коллегой по цеху Денисом Шведовым и художественным руководителем РАМТ Алексеем Бородиным. На размещенном в Instagram снимке Нелли стоит вполоборота в длинном бирюзовом платье и легкой короткой светлой куртке. У актрисы короткая стрижка и цвет волос, напоминающий пепельный блонд.

Многие подписчики аккаунта «Вечернего Урганта» не узнали Уварову после таких кардинальных перемен, однако нашлись и те, кого восхитил внешний вид актрисы.

 

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