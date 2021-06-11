Разнесло: Нелли Уварова удивила Сеть своим видом

Недавно Уварова побывала в гостях шоу «Вечерний Ургант» вместе с коллегой по цеху Денисом Шведовым и художественным руководителем РАМТ Алексеем Бородиным. На размещенном в Instagram снимке Нелли стоит вполоборота в длинном бирюзовом платье и легкой короткой светлой куртке. У актрисы короткая стрижка и цвет волос, напоминающий пепельный блонд.