Разнесло: Нелли Уварова удивила Сеть своим видом
В Сети обсуждают изменения во внешнем виде звезды «Не родись красивой», пишет Topnews.
В Сети обсуждают изменения во внешнем виде звезды «Не родись красивой», пишет Topnews.
Недавно Уварова побывала в гостях шоу «Вечерний Ургант» вместе с коллегой по цеху Денисом Шведовым и художественным руководителем РАМТ Алексеем Бородиным. На размещенном в Instagram снимке Нелли стоит вполоборота в длинном бирюзовом платье и легкой короткой светлой куртке. У актрисы короткая стрижка и цвет волос, напоминающий пепельный блонд.
Многие подписчики аккаунта «Вечернего Урганта» не узнали Уварову после таких кардинальных перемен, однако нашлись и те, кого восхитил внешний вид актрисы.