О чем нельзя говорить посторонним людям: 4 мудрости от Омара Хайяма

Люди имеют право на личное мнение и активно его высказывают. Например, пишут комментарии в интернете, пишет Zen.Yandex.ru.

Некоторое время назад за мной активно ухаживал мужчина. Я вбила его ФИО в поисковик и нашла форум, где он принимал участие. Писал он о политике, экономике, жизни в России. Такими озлобленными мне показались его тирады, что я решила этого человека избегать. Он так и не понял, почему я резко отстранилась.

Древние мудрецы говорили: "Язык твой - враг твой" и "Молчание - золото". Китайская пословица гласит: "Не говори, если это не изменит тишину к лучшему". Либо нужно раздавать комплименты и похвалы, от которых у людей настроение поднимается, либо оставить свои слова при себе.

Современные психологи настаивают на том, что нельзя молчать, нужно все проговаривать. Как можно чаще выяснять отношения, говорить людям свое мнение, не стесняться своего взгляда на жизнь, отстаивать позицию. И даже о своих планах лучше говорить вслух. Тогда они словно оживают и становятся более реальными, чем те, что хранятся где-то глубоко в душе.

В интернете я даже нашла список из 10 пунктов, о которых нельзя говорить посторонним. Вот он:

1. Рассказывать о своих благих поступках. «Делай добро и бросай его в воду». Мне кажется, что этот запрет не только на хвастовство, а он отсекает тех, кто впоследствии захочет воспользоваться чужой добротой, возможностями, связями.

2. Не надо хвастаться тем, что вас любят. И что у вас отбоя от желающих нет. Это совсем не возвышает человека, а наоборот, принижает. О любви к вам пусть говорят другие, если захотят. Песни пишут, стихи посвящают.

Лев Толстой писал:

«Нам кажется, что нас любят, потому что мы хороши, а хороши те, кто нас любит».

3. Нельзя говорить о своих идеях и начинаниях. Кто-то считает, что ими могут воспользоваться в своих интересах. Кто-то верит в сглаз, в дурную энергию зависти. И намеченному не суждено будет сбыться. Как будто бы невидимая сила препятствует исполнению желаний. В свою очередь, если вы рассказали людям о своих планах, а они не были реализованы, это чревато в будущем низкой самооценкой.

4. Не надо говорить о грандиозных достижениях и геройских поступках. Пусть это будет обыденным явлением в вашей жизни. Да и люди не придут в восторг, осознав, что кто-то в десятки раз смелее и активнее, чем они сами.

5. Нельзя выдавать чужие тайны и секреты, даже если вам обещают, что дальше эта информация не пойдет. Это уже низкий и подлый поступок. Такому человеку нельзя доверять.

6. Не стоит говорить о том, насколько вы человек высокой культуры и нравственности, богаты духовно. Этот параметр не измерить и не сравнить. Да и будет ли это делать истинно умиротворенный и уверенный в себе человек?

7. Не стоит посвящать посторонних людей в межличностные отношения, в конфликты. Вы помиритесь, а у них сформируется определенное отношение к тому, с кем вы недавно враждовали.

8. Не осуждайте и не критикуйте. Не смейтесь над людьми, ведь еще неизвестно, что приготовила судьба вам на завтра. Все мы имеем право на ошибку.

9. Не стоит говорить о своем финансовом благополучии. Зависть начнет сжирать изнутри тех, кто не так успешен.

10. Не надо говорить о своих кредитах и обязательствах. Если вы сильный человек, то справитесь с любыми трудностями. А если не справитесь, то выставите себя в глупом свете. Вас будут считать человеком, который не умеет рассчитывать бюджет или транжирой.

4 мудрых рубаи Омара Хайяма...

... о том, что лучше держать язык за зубами

В этом мире глупцов, подлецов, торгашей

Уши, мудрый, заткни, рот надежно зашей,

Веки плотно зажмурь — хоть немного подумай

О сохранности глаз, языка и ушей!

***

О сердце! Не являй друзьям печальный вид,

Мужайся, не делись, о чем душа болит.

Беда привязчива — она, забывши стыд,

И к другу твоему в подруги норовит.

***

ФОТО: Zen.Yandex.ru

***

Много зла и коварства таится кругом,

Ты друзей не найдешь в этом стаде людском.

Каждый встречный тебе представляется другом,

Подожди: он окажется лютым врагом.



