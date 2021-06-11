Рыжий из «Иванушек» практически сорвал концерт, когда начал вытворять на сцене неадекватные вещи
Артист заводил публику как мог, но некоторые нюансы вызвали у фанатов весьма противоречивые эмоции, пишет Лайф.
Артист заводил публику как мог, но некоторые нюансы вызвали у фанатов весьма противоречивые эмоции, пишет Лайф.
Недавно «Иванушки International» выступили на фестивале Esquire Weekend в Москве. Поклонники вместе со своими любимцами ностальгировали, кричали: «Тополиный пух», а ещё снимали певцов на камеры и заподозрили неладное.
Разлетевшиеся по Сети ролики вызвали недоумение у зрителей. Андрей Григорьев-Аполлонов смутил фанатов странными танцами и поведением: артист забывал свои партии, у него заплетался язык. Также певец периодически убегал за сцену, пишет телеграм-канал «Курятник». И якобы организаторы остались сильно недовольны, что он появился перед поклонниками в нетрезвом состоянии.
Пользователи с грустью отметили, что 50-летний певец, видимо, находится не в лучшей форме. При этом некоторые поклонники признались, что и ранее видели его на концертах пьяным. Однако Андрей и сам выложил кадры с выступления в «Инстаграме», где встретил поддержку: фанаты писали, что артист «жжёт» и они до сих пор хранят его кассеты.
Но проблема может оказаться серьёзнее, чем выглядит. Так, в 2017 году умер коллега Андрея по группе Олег Яковлев, которого тоже обвиняли в алкоголизме. А продюсер Игорь Матвиенко ранее заявлял, что и у Григорьева-Аполлонова есть проблемы со спиртным. «Что же касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живёт. Это не связано ни с разводом, ни ещё с чем-то. Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится. Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке. Я надеюсь, мы сейчас поборем этот недуг. Я хочу поговорить со всеми его друзьями, чтобы все помогли», — приводит слова продюсера kp.ru.