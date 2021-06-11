Пришла, чтобы выпендриваться? Дава устроил скандал на лобном месте «Дома-2»
Ранее звезда телестройки Алена Рапунцель намекнула, что Манукян не подходит на роль ведущего проекта.
Ранее звезда телестройки Алена Рапунцель намекнула, что Манукян не подходит на роль ведущего проекта.
Блогер Давид Манукян, который недавно стал ведущим телешоу «Дом-2», устроил скандал на лобном месте. Недовольство Давы вызвала одна из участниц проекта Кристина Лясковец, которая начала ему дерзить и напоролась на ответное хамство.
Так, девушка заявила, что не уверена в совместном будущем с Глебом Малмыгиным, с которым пытается выстроить отношения в рамках проекта.
«Он мне нравится. Что вы еще от меня хотите услышать? Что мне нужно сказать? Вы объясните, я скажу. Я пришла сюда, чтобы узнать его. Но у меня нет никаких чувств пока», — приводит слова участницы проекта Starhit.ru.
Эта фраза Лясковец вывела из себя ведущего Даву, который потребовал, чтобы она «не выпендривалась» и «разговаривала нормально».
«Какой тогда смысл твоего нахождения здесь? Мы здесь обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне», — заявил Манукян.
Продолжения конфликт не получил — ведущий переключился на других участников шоу, забыв про Лясковец.
Ранее звезда «Дома-2» Алена Рапунцель намекнула, что Давид Манукян в силу неопытности не подходит на роль ведущего проекта и ему было бы лучше в TikTok-доме. При этом, другие участники телестройки считают, что Дава может стать хорошим ведущим.