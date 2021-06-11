В Сеть слили свадебные фото Артура Смольянинова и Аглаи Тарасовой
Артур Смольянинов и Аглая Тарасова сыграли скромную свадьбу. На оказавшемся достоянием общественности снимке артисты смотрятся красивой и органичной парой, передает eg.ru.
Артур Смольянинов и Аглая Тарасова сыграли скромную свадьбу. На оказавшемся достоянием общественности снимке артисты смотрятся красивой и органичной парой, передает eg.ru.
Недавно стало известно о расставании Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова, которые решили развестись после семи лет брака. Как призналась звезда сериала «Папины дочки», ее отношения с бывшим мужем продолжают оставаться теплыми и уважительными, ведь им обоим еще предстоит воспитывать двоих наследников — Артура и Марка.
Поэтому, когда в Сети появилось фото со свадьбы Артура Смольянинова и Аглаи Тарасовой, поклонники оказались, мягко говоря, шокированы таким неожиданным поворотом событий, ведь ранее коллеги снимались в одном проекте «Гетеры майора Соколова». Тогда фанаты предположили, что пара как раз и сблизилась на съемках, после чего примерный семьянин и решил расстаться с Мельниковой. Впрочем, смелые предположения россиян с богатой фантазией насчет Смольянинова так и не подтвердились. И вот что выяснилось: Артур и Аглая просто сыграли экранную пару в новом сериале «Еврей».
Таким образом, фото со свадьбы артистов — это всего лишь кадр из детективного триллера, где главному герою Михаилу Красницкому предстоит найти связь между загадочными убийствами заключенных лагерей смерти. Несмотря на разочарование, поклонники с нетерпением ждут выхода сериала на широкие экраны.