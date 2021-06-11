Андрей Козлов: «Друзь прилип к «Что? Где? Когда?», никак его не отцепишь»
Андрей Козлов подшутил над конкурентом по знаменитой игре. По его мнению, убрать Александра Друзя из «Что? Где? Когда?» просто невозможно, пишет «Стархит».
Андрей Козлов подшутил над конкурентом по знаменитой игре. По его мнению, убрать Александра Друзя из «Что? Где? Когда?» просто невозможно, пишет «Стархит».
Игра «Что? Где? Когда?» выходит на экраны уже более 40 лет. За это время состав клуба знатоков много раз менялся. Ведь если некоторые игроки приходят в шоу на один-два года, то другие задерживаются на десятилетия.
Именно ко второй категории относится Андрей Козлов. Знаток участвует в играх клуба с 1984 года — за это время он трижды получал главный приз «Хрустальная сова». При этом иногда у Козлова возникают сомнения по поводу своего дальнейшего участия в программе. «Уже лет 10 размышляю, зачем мне сдалась эта передача. Вряд ли программа еще сильнее сможет повлиять на мою жизнь. Но вот почему-то так случается, что одни люди приходят и уходят, а другие прилипают к своему месту. Но я, конечно, не один так прилип. Друзь вон тоже. Он так прилип, что теперь не отцепишь», — рассказал Андрей в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Несмотря на многолетнее участие в телеигре, Козлов до сих пор не потерял к ней интерес. Он все еще волнуется перед каждой съемкой и считает, что это абсолютно нормально. При этом игрок никогда не пытался снять стресс при помощи алкоголя.
«Страшно представить, что было бы, если бы я играл пьяным», — пошутил Козлов.
Недавно Козлов получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он уверен, что эту награду должны были получить Владимир Ворошилов и Наталия Стеценко, которые являются авторами «Что? Где? Когда?»