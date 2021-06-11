Андрей Козлов: «Друзь прилип к «Что? Где? Когда?», никак его не отцепишь»

Игра «Что? Где? Когда?» выходит на экраны уже более 40 лет. За это время состав клуба знатоков много раз менялся. Ведь если некоторые игроки приходят в шоу на один-два года, то другие задерживаются на десятилетия.

Именно ко второй категории относится Андрей Козлов. Знаток участвует в играх клуба с 1984 года — за это время он трижды получал главный приз «Хрустальная сова». При этом иногда у Козлова возникают сомнения по поводу своего дальнейшего участия в программе. «Уже лет 10 размышляю, зачем мне сдалась эта передача. Вряд ли программа еще сильнее сможет повлиять на мою жизнь. Но вот почему-то так случается, что одни люди приходят и уходят, а другие прилипают к своему месту. Но я, конечно, не один так прилип. Друзь вон тоже. Он так прилип, что теперь не отцепишь», — рассказал Андрей в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Несмотря на многолетнее участие в телеигре, Козлов до сих пор не потерял к ней интерес. Он все еще волнуется перед каждой съемкой и считает, что это абсолютно нормально. При этом игрок никогда не пытался снять стресс при помощи алкоголя.

«Страшно представить, что было бы, если бы я играл пьяным», — пошутил Козлов.