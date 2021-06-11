Схема мошенничества на эстонском рынке клубники: «Дал деньги, взял клубнику и задумался…»

«Стоит большой ценник, где написано: три евро за один килограмм греческой клубники. Я взял коробку и дал девушке взвесить. Вышел один килограмм и несколько сотен граммов на сумму 5 евро 28 центов. Я дал денег, взял клубнику и начал складывать ее в сумку, как задумался: если один килограмм - это три евро, то с какой стати килограмм и несколько сотен граммов стоят почти шесть евро?!», - с этим вопросом Антон Клинк обратился в Facebook к группе жителей столичного района Нымме «Nõmmekad».

«Я решил еще раз взвесить клубнику и убедится, что точно показывают весы. Оказалось, что на весах цена за килограмм вовсе не три, а четыре евро», - пишет удивленный мужчина.

«Я обратил внимание продавщицы, русскоязычной девушки, говорившей по-эстонски, на то, что если цена три евро за килограмм, то в действительности цена – четыре евро за килограмм и услышал ответ: «Да, ценник не тот!» Прошло некоторое время, прежде чем я понял, что должно означать это предложение. «Итак, какова правильная цена?» - «Правильная цена - четыре евро», - сказала продавец, указывая на какие-то бумаги под носом, видимые только ей». Так Клинк описывает то, что произошло.

На вопрос, почему на ценнике указано три евро, продавец добавила, что на бирке указана старая цена. Когда покупатель клубники предложил поменять этикетку, то услышал в ответ: «Начальник не разрешает!»

«Не позволяет? Так хоть ценник не тот снимите!», - попросил мужчина. «Начальник не позволяет», - последовал тот же ответ. Он спросил, почему бы не выставить правильную цену? «Начальник не позволяет», - упорно продолжала талдычить девушка. «Если невозможно изменить объявленную цену, все же давайте посчитайте для меня эту клубнику по заявленной цене 3 евро за килограмм», - стал возмущаться мужчина. «Начальник не позволяет», - опять повторила девушка. В конце концов, продавец предложила компромисс - «сделать скидку». «Я просто попросил, из чистого интереса, ввести правильную цену в 3 евро за килограмм, и, как ожидалось, вместо 5,28 вышло 3,96 евро. В конце концов я согласился и мне вернули одно евро», - пишет Клинк.

«Итак, начальник приказывает вывешивать неправильные ценники в 3 евро, не разрешает их менять или снимать, но при этом клубнику продает, втихаря, по 4 евро» - резюмирует свой пост мужчина.

Целью публикации мужчины в социальных сетях было предостережение других. ФОТО: Marko Saarm

«В магазине я подошел к менеджеру и заявил о полном, систематическом и тонком обмане покупателей. Менеджер обещал позвонить и решить вопрос. Случайный покупатель услышал наш разговор и сказал, что он был таким же образом обманут, но обнаружил обман только дома, а так как он живет далеко, то ему пришлось смириться».

Клинк сказал Elu24, что, по его мнению, таков бизнес-план владельца киоска, а вовсе не инициативная деятельность девушки за прилавком. «В комментариях к посту, как оказалось, никто не знает имени владельца, который следует такой практике ведения бизнеса», - добавил он.

Потерпевший также намеревался сообщить об обмане в службу защиты прав потребителей, но, по его словам, сделка была совершена наличными, и чек, конечно же, не выписали. «Прежде всего, я хочу предупредить жителей Нымме», - так прокомментировал потерпевший причины, по которым это сообщение было опубликовано.