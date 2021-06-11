Тодоренко показала честные фото, какой была 9 лет назад, когда о красивой жизни могла лишь мечтать

Тодоренко отметила, что желание посмотреть мир было для неё недостижимой мечтой. Однако в том же 2012-м на день рождения она загадала, что отправится путешествовать, и уже через год в жизни девушки произошли большие перемены. Она стала ведущей передачи «Орёл и решка», и эта возможность открыла Регине дверь в другую жизнь.

ФОТО: скриншот из Instagram/reginatodorenko

Регина поделилась в Instagram сторис кадрами из 2012 года. Тогда 22-летняя выпускница зарабатывала совсем немного, делила квартиру с подругой и выглядела юной девочкой с заметными щёчками и копной неуправляемых волос.

ФОТО: скриншот из Instagram/reginatodorenko

Девушка обращала к пользователям вдохновенные фразы о том, что каждый может сделать свою мечту реальностью. И даже решила записать эфир, составить лекцию или написать книгу на эту тему.

ФОТО: скриншот из Instagram/reginatodorenko