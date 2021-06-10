Суд разделил имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко: неожиданные итоги

Без малого три года продолжался громкий процесс по разделу имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Супруги пробыли в законном браке почти 30 лет и за это время многое успели нажить — дома, квартиры, предметы искусства.

Сегодня на финальном заседании в Хамовническом суде столицы наконец вынесено решение. Зачитывалось оно, к слову, несколько часов, так как был полностью озвучен список ценностей пары.

В ходе судебного разбирательства Степаненко и ее адвокатов все-таки удалось убедить в том, что поделить имущество нужно 50 на 50, а не так, что большая часть отходит артистке. Однако в финале возник спор относительно того, какие именно 50 процентов юмористка хочет получить и что считает совместно нажитым. Источники в суде сообщили забавные факты: к примеру, Елена Григорьевна настаивала, чтобы картина под названием «Старый дуб», включенная в опись, досталась Петросяну. Но Фемида решила иначе. Также Степаненко стала счастливой обладательницей книг «Современные психопаты» и «Оккультизм и сексуальность».

Кстати, изначально пара пыталась решить вопрос мирно, не обращаясь к адвокатам — и тогда Петросян даже подарил Елене Григорьевне одну из квартир. Но этого ей оказалось мало.

Список всех ценностей экс-супругов занял порядка тысячи листов. Самым дорогостоящим активом, к слову, стала недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, из которой Петросян планировал сделать музей. Однако жилье на время процесса оккупировала Степаненко. Также на повестке стояли две больше квартиры в Сеченовском переулке, две — на Ростовской набережной и однушка в Большом Кондратьевском.

Все могло бы закончиться гораздо раньше, если бы не «отягчающие» обстоятельства. Сначала Степаненко, в принципе, отказывалась пускать на порог оценщиков имущества, потом требовала отдать ей большую часть картин, книг и антиквариата, которые годами собирал Петросян. На одном из последних слушаний адвокаты артистки и вовсе заявили необычное ходатайство: попросили Евгения Вагановича вернуть деньги, потраченные на еду в последние годы брака.



