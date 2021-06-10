Местный рэпер записал кавер на эстонском на хит Моргенштерна

Недавно выложенный видеоролик стремительно стал набирать популярность и сейчас его уже просмотрели 25 тысяч раз!



Среди комментариев много положительных отзывов, но нашлись и те, которые вообще не могут это воспринимать. «Уровень кринжа зашкаливает», - пишет один из комментаторов.



Также в комментариях многие обратили внимание, что молодой исполнитель по стилю одежды сильно напоминает популярного эстонского рэпера nublu.