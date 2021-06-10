Местный рэпер записал кавер на эстонском на хит Моргенштерна
Местный рэпер из Эстонии под никнеймом в Tiktok - Samoginson - сделал интересную кавер-версию на эстонском языке на популярный трек Моргенштерна «Cristal & МОЁТ».
Местный рэпер из Эстонии под никнеймом в Tiktok - Samoginson - сделал интересную кавер-версию на эстонском языке на популярный трек Моргенштерна «Cristal & МОЁТ».
Недавно выложенный видеоролик стремительно стал набирать популярность и сейчас его уже просмотрели 25 тысяч раз!
Среди комментариев много положительных отзывов, но нашлись и те, которые вообще не могут это воспринимать. «Уровень кринжа зашкаливает», - пишет один из комментаторов.
Также в комментариях многие обратили внимание, что молодой исполнитель по стилю одежды сильно напоминает популярного эстонского рэпера nublu.
Смотри, как смело парень адаптировал эстонские слова под бит известного трека! Звучит очень оригинально, и, главное, ничуть не хуже оригинала!
@samoginson
🇪🇪 Crystal Moët (cover) #Tallinn #Estonia #goviral #foryoupage #fypシ #morgenshtern♬ Cristal & MOYOT (Remix) - MORGENSHTERN & SODA LUV & Blago White & OG Buda & MAYOT
Как тебе трек Моргенштерна на эстонском? Пиши комментарии.
А вот как звучит оригинал: