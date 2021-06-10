«Будет хуже, чем прежде»: Мэрилин Керро прогнозирует третью волну коронавируса
Уважаемый эстонский экстрасенс Мэрилин Керро снова разложила карты и посмотрела прогноз на лето и осень. Что же ждет Эстонию впереди?
Уважаемый эстонский экстрасенс Мэрилин Керро снова разложила карты и посмотрела прогноз на лето и осень. Что же ждет Эстонию впереди?
«В прошлом году мы наслаждались летом, ведь тогда все было открыто. Люди довольствовались этим в полной мере. Я, в свою очередь, проводила семинары, везде гуляла и свободно путешествовала. Не было никаких проблем. В этом году все будет иначе», - предупреждает Керро.
По словам ясновидящей, осенью ситуация снова ухудшится. «Приближается третья волна короны, которая, может быть, пройдет еще хуже, чем предыдущие две, потому что люди уже устали от короны», - добавила женщина, намекая, что народ будет пренебрегать мерами безопасности.
Смотрите полный прогноз от Мэрилин ниже!