«Будет хуже, чем прежде»: Мэрилин Керро прогнозирует третью волну коронавируса

«В прошлом году мы наслаждались летом, ведь тогда все было открыто. Люди довольствовались этим в полной мере. Я, в свою очередь, проводила семинары, везде гуляла и свободно путешествовала. Не было никаких проблем. В этом году все будет иначе», - предупреждает Керро.