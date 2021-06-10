Названы самые крутые улицы в мире

Так, по мнению редакторов издания, Смит-стрит является фаворитом среди путешественников, поскольку это шумное оживленное место заполнено современными пабами, винными барами, ресторанами и многим другим. «Живая музыка и множество ночных клубов делают улицу идеальным местом, чтобы погрузиться в атмосферу Мельбурна», — говорится в статье.

Кроме того, в список вошел проспект Сан-Хуан в Барселоне, который получил высокую оценку из-за его пешеходной и велосипедной планировки, а также стильных ресторанов и «удивительной коллекции магазинов с комиксами». При этом на третьем месте оказалась улица Саут-Бэнк в Лондоне, которую признали отличным местом для прогулок и осмотра основных достопримечательностей британской столицы, передает Lenta.ru.

Помимо прочего, в рейтинг попали улица Сан-Исидро в Гаване, бульвар Сансет в Лос-Анджелесе, Витте-де-Витстраат в Роттердаме, улица Трес-Риос в Сан-Паулу, переулок Хаджи-Лейн в Сингапуре и Родригес-де-Фариа в Лиссабоне.