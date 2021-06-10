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Последствия аварии, гормональная терапия или пластика? Что до неузнаваемости изменило МакSим

МакSим, 23.11.2019 ФОТО: Anton Novoderezhkin

Проникновенные композиции о несчастной любви сделали артистку одной из самых востребованных звезд нулевых. Однако в последние годы карьера МакSим переживала не лучшие времена: только в феврале певица вернулась на сцену после продолжительного перерыва.

«Знаешь ли ты», «Отпускаю», «Трудный возраст» — в 2000-е хиты МакSим звучали на всех радиостанциях страны. Несколько премий «Золотой граммофон» и награды каналов MTV и МУЗ-ТВ свидетельствовали, что в мир отечественного шоу-бизнеса ворвалась новая яркая звезда. Но находиться на вершине музыкального Олимпа вечно невозможно.

10 июня певице исполняется 38, и в последнее время поклонники обсуждают не ее творчество, а проблемы со здоровьем. Ходили слухи об анорексии, гормональной терапии и алкогольной зависимости Марины Абросимовой. В апреле 2019-го артистка попала в страшную аварию и была вынуждена поставить карьеру на «паузу», чтобы пройти курс реабилитации. Что же на самом деле случилось с МакSим и как ей удалось вернуться на сцену?

Нелегкий путь к успеху

Талантливая школьница

Марина Абросимова появилась на свет в Казани в семье, не связанной с миром искусства: папа трудился автомехаником, мама работала в детском саду. Девочка была очень близка со старшим братом Максимом, а впоследствии использовала его имя в качестве сценического псевдонима.

Вместе с Максимом будущая звезда ходила в секцию карате, а также занималась легкой атлетикой. Больше спорта Марину интересовала только музыка: с малых лет она играла на фортепиано и посещала преподавателя по вокалу. Первыми конкурсами для девушки стали Teen star и «Ожерелье Нефертити». Еще в школе она написала авторские композиции «Чужой» и «Зима», но издать их смогла гораздо позже. С песней «Заведи» и вовсе произошла странная история.

«Мне было лет 12, когда я ее спела у себя в Казани, тогда группы «Тату» еще не существовало, она не была нигде зарегистрирована. Потом вышел дебютный сингл «Тату», после — сборник, и альбом назывался «Заведи». Но я думаю, что это выпустили пираты, девочки здесь ни при чем, конечно», — поясняла МакSим.

Покорение столицы

В Казани юная певица начала сотрудничать с коллективами Pro-Z, «Губы» и «Ш-cola», а подкопив немного денег, издала на радио синглы «Трудный возраст» и «Нежность». Большого успеха композиции не получили, зато следующий трек «Сантиметры дыхания» попал во всероссийские чарты и обрел популярность среди слушателей. Настал переломный момент, когда артистка решилась покинуть родной город и отправиться штурмовать Москву.

Покорение столицы началось с досадной неудачи: Марина должна была остановиться у знакомых, но их планы резко изменились. Восемь дней девушка провела на Казанском вокзале рядом с бомжами, пока не познакомилась с танцовщицей, предложившей ей вместе снимать квартиру в Царицыно.

Следующим шагом Абросимовой стала работа над альбомом: собрав достаточно материала, она обратилась в компанию Gala Records. Сотрудничать с артисткой из провинции лейбл согласился после просмотра концертной записи — на танцевальном фестивале в Петербурге трек «Трудный возраст» вместе с Мариной пели 15 тысяч человек, а значит, ее музыка нравилась публике. Вскоре у исполнительницы вышли одноименный диск и два клипа.

«Знаешь ли ты?»

Пластинка обрела статус платиновой, а ее успех закрепил релиз нового сингла «Отпускаю», который держался на первом месте в чартах стран СНГ в течение месяца. Вскоре МакSим отправилась в тур по городам России, Германии и Эстонии. Визитной карточкой певицы стала композиция «Знаешь ли ты», взорвавшая радиорейтинги.

Осенью 2007-го Марина получила две престижные награды канала MTV: как лучшая исполнительница и лучший поп-проект года. Популярность набирала обороты, и звукозаписывающая компания настояла на выпуске второго альбома. Помимо нового сингла «Мой рай», на пластинке оказались старые песни МакSим «Чужой» и «Зима». Некоторые хиты артистки стали саундтреками к фильмам: «Небо, засыпай» использовали для рекламы «Тараса Бульбы», «Секретов нет» прозвучала в трейлере к сериалу «Любовь — не то, что кажется», «Дорога» играла в «Книге мастеров».

«Одиночка», «Другая реальность», «Хорошо», «Полигамность» — певица продолжала радовать поклонников новыми альбомами, однако критики отмечали, что, хотя она умело экспериментировала с музыкальными жанрами, пик славы остался позади. Зато композицию «Знаешь ли ты» не раз называли одной из лучших песен 10-летия, а саму МакSим окрестили «поп-принцессой». В чем же состоял феномен ее успеха?

Слушатели чувствовали, что артистка отлично их понимает, ведь в ее треках речь шла о переживаниях, знакомых тысячам людей. Сама Марина не скрывала: ее песни были автобиографичными, навеянными личными любовными разочарованиями.

Неудачи в сердечных делах

Никифоров и Луговцов

Многие поклонники помнят знаменитый клип звезды «Отпускаю», но мало кто знает, что во время съемок у нее завязался роман с актером Денисом Никифоровым. Ему певица посвятила композицию «Научусь летать», но сохранить отношения артисты не сумели: не сошлись характерами.

Первые серьезные чувства охватили певицу, когда она встретила Алексея Луговцова. Они познакомились в 2006-м, когда коллективу МакSим понадобился профессиональный звукорежиссер. Алексей выделялся среди всех кандидатов на должность, так что легко получил работу. «Леша казался именно тем человеком, который был мне нужен, я чувствовала себя с ним хорошо и спокойно», — вспоминала артистка.

В 2008-м влюбленные поженились на Бали, а вскоре Марина забеременела. Она мечтала подарить мужу ребенка, но не осознавала, какие сложности ждут впереди. До последнего месяца певица активно гастролировала, а оказавшись в клинике в канун 8 марта 2009-го, заявила, что не будет рожать, пока не съест большой чизбургер. Шутки закончились, когда звезду положили в палату.

«Роды продолжались 18 часов. Сказать, что они проходили сложно, — не сказать ничего, — признавалась Марина. — Когда дочка появилась на свет, начался настоящий кошмар: Саша не дышала. Ее очень долго приводили в чувство. В ужасе я наблюдала панику среди докторов».

К счастью, все обошлось, и с небывалым энтузиазмом певица погрузилась в роль матери. Первое время они с Алексеем напоминали образцовую пару: артистка оставалась с малышкой, муж ходил на работу, а вечером мчался домой к семье. Неприятности начались, когда МакSим вернулась к концертной деятельности. Пришлось нанять няню, так как Луговцов не справлялся в одиночку с уходом за ребенком. Мужчину раздражало то, что исполнительница часто уезжала, он абсолютно беспочвенно ревновал ее к коллегам и друзьям, закатывал скандалы на пустом месте, требовал отчитаться за купленные некогда украшения…

Хуже всего было то, что Алексей прекратил уделять внимание дочке, стал равнодушным. Ругаясь с Мариной, он воздерживался от криков при ребенке, зато хлопал дверью и исчезал из дома на сутки. Со временем таких «отлучек» становилось все больше, а певица не знала, как объяснить наследнице, куда пропал любимый папа. «Однажды сказала Леше: «Последи за собой. Ты стал слишком холоден с дочерью». А в ответ услышала: «У меня еще будут дети, а вот такой как ты, уже никогда». Возможно, он думал, что мне это польстит, и я пойму, как он меня любит, прощу, а вышло наоборот. Фраза получилась — как пощечина. Как рубеж, после которого уже ничего не вернешь назад», — делилась артистка.

Александр Красовицкий

Развод с мужем тяжело дался певице, какое-то время она не могла сочинять новые песни из-за депрессии. Утешением для звезды стали отношения с лидером группы Animal ДжаZ Александром Красовицким. Солист рок-коллектива называл этот гражданский брак союзом двух творческих людей: вместе они записали композицию «Живи», Марина снялась в двух клипах Красовицкого. Но спустя два года любовная история музыкантов подошла к финалу, а Александр вскоре выпустил альбом «Фаза быстрого сна», где почти все треки были посвящены бывшей избраннице.

«Я просто собрал вещи и уехал в Питер. Это была трагедия для меня, такой удар по моему эго, чувству собственной важности. Но то была объективная реальность, там был мощный мужик, в которого она влюбилась. Олигарх!» — рассказывал вокалист Юрию Дудю.

Антон Петров

Осенью 2013-го стало известно, что МакSим закрутила роман с бизнесменом Антоном Петровым, с которым познакомилась на корпоративе. Вскоре на пальце певицы засверкало помолвочное кольцо с бриллиантом, и поклонники с нетерпением ждали свадьбы кумира. Увы, отношения с предпринимателем закончились разочарованием: будучи на седьмом месяце беременности, Марина узнала об измене возлюбленного со студенткой МГУ Елизаветой Брыксиной. Именно она в итоге вышла замуж за Петрова, а Марина осталась одна с дочкой Марией.

Брыксина подарила бизнесмену двух дочек и заверила подписчиков, что общается с МакSим и ее наследницей Машей, а все разногласия остались в прошлом. Правда, Марина считала иначе. «Мне бы и хотелось, чтобы все дети действительно общались, — комментировала певица ситуацию «СтарХиту». — Дочь всегда ждет младших сестричек в гости и даже сама выбирает им подарки. Но, увы, не все довольны моим присутствием и благополучным состоянием».

Несколько лет МакSим хранила молчание о переменах в личной жизни, пока, наконец, не призналась, что у нее есть кавалер. Отыскать нового избранника певицы в Интернете оказалось невозможно: бизнесмен против публичности и не имеет страниц в соцсетях. «Я этого человека знала и раньше, и его предложения выйти замуж принимала за шутку. Я не называю его имени, так как это его пожелание», — сообщила звезда Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Проблемы со здоровьем

Анорексия

Впервые поклонники забили тревогу, когда певица сильно похудела после вторых родов, некоторые подписчики даже решили, что у нее анорексия. МакSим уверяла, что ей комфортно в весе в 45 килограммов, и она абсолютно здорова. Летом 2018-го у почитателей творчества артистки появился реальный повод для беспокойства: Марина отменила несколько выступлений — в Вологде, Анапе и Краснодаре, — а затем сообщила о намерении уйти в бессрочный отпуск из-за ухудшения здоровья. Оказалось, проблемы начались достаточно давно.

«Несколько месяцев назад перед выступлением ей стало плохо: началось сильное головокружение, боль, шум в ушах, — рассказывали «СтарХиту» люди из окружения звезды. — До этого подобное уже случалось, но обычно дома. Полежала — и прошло, даже не жаловалась. Тогда же пришлось обратиться за медицинской помощью. Вернувшись в Москву — пройти обследование в клинике. Тогда-то и были диагностированы серьезные проблемы с сосудами, вызванные, скорее всего, переутомлением и недосыпом. Марине же всегда хочется все успеть — и с дочками время провести, и музыкой позаниматься, и ночной монтаж клипа проконтролировать, а подъем, как правило, ранний: младшая, Машенька, жаворонок еще тот, завтракать без мамы категорически отказывается».

Спустя несколько месяцев состоялось триумфальное возвращение певицы на сцену, однако о полном выздоровлении говорить было рано. Кроме того, тогда МакSим, наконец, публично призналась, что страдала анорексией и за месяц сбросила 10 килограммов путем жестких диет и тренировок.

Авария

«Возникли проблемы с иммунитетом и настроением — сил ни на что не хватало. Поклонники испугались, что я серьезно больна. К счастью, с помощью специалистов вовремя смогла остановиться. Признаюсь честно, психологически это было сложнее, чем физически. С тех пор никаких диет! Только здоровый образ жизни», — уверяла она.

Весной 2019-го появились новые слухи о недугах звезды: после концерта в Стерлитамаке поклонники решили, что Марина злоупотребляет алкоголем. По мнению зрителей, певица выглядела опухшей и с трудом передвигалась по сцене. Представители артистки опровергли информацию, а саму МакSим очень задели сплетни, порочащие ее репутацию.

На этом беды не закончились: в апреле 2019-го по дороге в аэропорт у автомобиля, в котором находилась артистка, лопнуло колесо, и машину сильно занесло. Абросимова получила серьезную травму головы, все ее тело было покрыто гематомами. Жизнь звезды спас лишь пристяжной ремень. Через месяц после реабилитации исполнительница уже выступала на сцене в Ташкенте, но в ноябре в Сети опять заговорили об ее болезнях.

Слухи о пластике и гормональной терапии

Концерт в Казани впечатлил не всех зрителей — многие посетовали, что МакSим располнела и выглядит нездоровой. Широкий резонанс вызвал ролик певицы с выступления на «Золотом граммофоне», где ее едва узнали из-за отекшего лица. Мнения разделились: одни поклонники заключили, что артистка сделала неудачную пластику, другие решили, что виной всему — последствия гормональной терапии.

История повторилась: было объявлено о бессрочном отпуске МакSим, на этот раз — из-за осложнений после аварии. По словам директора певицы, поддерживающая терапия принесла плоды, и серьезной угрозы для здоровья звезды нет. Марина выписалась из клиники, но продолжала наблюдаться у врачей амбулаторно. «Спешу сообщить вам, что артистка идет на поправку, чувствует себя отлично, — отмечала директор звезды в 2020-м. — Ведет активный образ жизни, отлично спит, ест, занимается спортом. Много времени проводит с детьми, подолгу гуляет в лесу».

Возвращение и откровенное признание

Личные проблемы, злополучная авария и загруженный график довели певицу до психического истощения, и тоску она стала топить в алкоголе. Слухи о зависимости превратились в жестокую реальность. «Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать — я уже не могла встать с кровати. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически...» — откровенничала артистка в прошлом ноябре.

Хуже всего было то, что пьяную маму видели дети, к тому же Марина совершила в тот период много необдуманных поступков. Например, звезда приняла предложение руки и сердца от поклонника, о чем сразу же пожалела. Только поддержка близких и нового возлюбленного помогли певице вернуться к здоровому образу жизни.

Абросимова похудела, отказалась от спиртного, а в феврале впервые за долгое время вернулась на сцену, выступив на концерте «Звезды нашего времени» в Санкт-Петербурге. Артистка пишет песни, выпускает клипы и радуется окончанию черной полосы в жизни


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