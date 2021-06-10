Последствия аварии, гормональная терапия или пластика? Что до неузнаваемости изменило МакSим

Пластинка обрела статус платиновой, а ее успех закрепил релиз нового сингла «Отпускаю», который держался на первом месте в чартах стран СНГ в течение месяца. Вскоре МакSим отправилась в тур по городам России, Германии и Эстонии. Визитной карточкой певицы стала композиция «Знаешь ли ты», взорвавшая радиорейтинги.
Осенью 2007-го Марина получила две престижные награды канала MTV: как лучшая исполнительница и лучший поп-проект года. Популярность набирала обороты, и звукозаписывающая компания настояла на выпуске второго альбома. Помимо нового сингла «Мой рай», на пластинке оказались старые песни МакSим «Чужой» и «Зима». Некоторые хиты артистки стали саундтреками к фильмам: «Небо, засыпай» использовали для рекламы «Тараса Бульбы», «Секретов нет» прозвучала в трейлере к сериалу «Любовь — не то, что кажется», «Дорога» играла в «Книге мастеров».
«Одиночка», «Другая реальность», «Хорошо», «Полигамность» — певица продолжала радовать поклонников новыми альбомами, однако критики отмечали, что, хотя она умело экспериментировала с музыкальными жанрами, пик славы остался позади. Зато композицию «Знаешь ли ты» не раз называли одной из лучших песен 10-летия, а саму МакSим окрестили «поп-принцессой». В чем же состоял феномен ее успеха?
Слушатели чувствовали, что артистка отлично их понимает, ведь в ее треках речь шла о переживаниях, знакомых тысячам людей. Сама Марина не скрывала: ее песни были автобиографичными, навеянными личными любовными разочарованиями.
Неудачи в сердечных делах
Многие поклонники помнят знаменитый клип звезды «Отпускаю», но мало кто знает, что во время съемок у нее завязался роман с актером Денисом Никифоровым. Ему певица посвятила композицию «Научусь летать», но сохранить отношения артисты не сумели: не сошлись характерами.
Первые серьезные чувства охватили певицу, когда она встретила Алексея Луговцова. Они познакомились в 2006-м, когда коллективу МакSим понадобился профессиональный звукорежиссер. Алексей выделялся среди всех кандидатов на должность, так что легко получил работу. «Леша казался именно тем человеком, который был мне нужен, я чувствовала себя с ним хорошо и спокойно», — вспоминала артистка.
В 2008-м влюбленные поженились на Бали, а вскоре Марина забеременела. Она мечтала подарить мужу ребенка, но не осознавала, какие сложности ждут впереди. До последнего месяца певица активно гастролировала, а оказавшись в клинике в канун 8 марта 2009-го, заявила, что не будет рожать, пока не съест большой чизбургер. Шутки закончились, когда звезду положили в палату.
«Роды продолжались 18 часов. Сказать, что они проходили сложно, — не сказать ничего, — признавалась Марина. — Когда дочка появилась на свет, начался настоящий кошмар: Саша не дышала. Ее очень долго приводили в чувство. В ужасе я наблюдала панику среди докторов».
К счастью, все обошлось, и с небывалым энтузиазмом певица погрузилась в роль матери. Первое время они с Алексеем напоминали образцовую пару: артистка оставалась с малышкой, муж ходил на работу, а вечером мчался домой к семье. Неприятности начались, когда МакSим вернулась к концертной деятельности. Пришлось нанять няню, так как Луговцов не справлялся в одиночку с уходом за ребенком. Мужчину раздражало то, что исполнительница часто уезжала, он абсолютно беспочвенно ревновал ее к коллегам и друзьям, закатывал скандалы на пустом месте, требовал отчитаться за купленные некогда украшения…