Последствия аварии, гормональная терапия или пластика? Что до неузнаваемости изменило МакSим

Хуже всего было то, что Алексей прекратил уделять внимание дочке, стал равнодушным. Ругаясь с Мариной, он воздерживался от криков при ребенке, зато хлопал дверью и исчезал из дома на сутки. Со временем таких «отлучек» становилось все больше, а певица не знала, как объяснить наследнице, куда пропал любимый папа. «Однажды сказала Леше: «Последи за собой. Ты стал слишком холоден с дочерью». А в ответ услышала: «У меня еще будут дети, а вот такой как ты, уже никогда». Возможно, он думал, что мне это польстит, и я пойму, как он меня любит, прощу, а вышло наоборот. Фраза получилась — как пощечина. Как рубеж, после которого уже ничего не вернешь назад», — делилась артистка.

Александр Красовицкий

Развод с мужем тяжело дался певице, какое-то время она не могла сочинять новые песни из-за депрессии. Утешением для звезды стали отношения с лидером группы Animal ДжаZ Александром Красовицким. Солист рок-коллектива называл этот гражданский брак союзом двух творческих людей: вместе они записали композицию «Живи», Марина снялась в двух клипах Красовицкого. Но спустя два года любовная история музыкантов подошла к финалу, а Александр вскоре выпустил альбом «Фаза быстрого сна», где почти все треки были посвящены бывшей избраннице.

«Я просто собрал вещи и уехал в Питер. Это была трагедия для меня, такой удар по моему эго, чувству собственной важности. Но то была объективная реальность, там был мощный мужик, в которого она влюбилась. Олигарх!» — рассказывал вокалист Юрию Дудю.

Антон Петров

Осенью 2013-го стало известно, что МакSим закрутила роман с бизнесменом Антоном Петровым, с которым познакомилась на корпоративе. Вскоре на пальце певицы засверкало помолвочное кольцо с бриллиантом, и поклонники с нетерпением ждали свадьбы кумира. Увы, отношения с предпринимателем закончились разочарованием: будучи на седьмом месяце беременности, Марина узнала об измене возлюбленного со студенткой МГУ Елизаветой Брыксиной. Именно она в итоге вышла замуж за Петрова, а Марина осталась одна с дочкой Марией.

Брыксина подарила бизнесмену двух дочек и заверила подписчиков, что общается с МакSим и ее наследницей Машей, а все разногласия остались в прошлом. Правда, Марина считала иначе. «Мне бы и хотелось, чтобы все дети действительно общались, — комментировала певица ситуацию «СтарХиту». — Дочь всегда ждет младших сестричек в гости и даже сама выбирает им подарки. Но, увы, не все довольны моим присутствием и благополучным состоянием».