Победители «Евровидения» появились на обложке престижного журнала, номер которого, посвящен гей-культуре

Победители конкурса «Евровидение 2021», итальянская рок-группа Måneskin, украсила обложку нового номера журнала Vanity Fair Italia, который вышел 9 июня.

На главной странице глянца – Дамиано Давид, Виктория Де Анжелис, Томас Рагги и Итан Торкио, которые, по мнению главного редактора Симоне Маркетти, являются символом нового поколения, которое придерживается толерантности и прославляет разнообразие.

Специальный выпуск журнала, обложку которого украсили музыканты, посвящен прайду, и в нем много историй людей, которые бросили вызов обществу ради того, чтобы быть самими собой.

«Мы хотели, чтобы этот выпуск заполнил пробелы в рассказе о том, кто мы есть, о том, как мы живем, о том, насколько лучше мы можем стать», – отметил Симоне.

Над образами музыкантов для обложки поработал стилист группы Николо Цериони, который работал над внешним видом участников коллектива на «Евровидении». На фото вокалист Дамино в оранжево-черном костюме в клетку с фиолетовыми украшениями лежит на спине с высунутым языком, а гитарист Томас держит одну из его ног. Итан позирует в жакете с расстегнутой пуговицей, демонстрируя голый торс и жемчужные бусы, словно бросая вызов стереотипам. А Виктория стоит на четвереньках и представляет собой модную львицу в обтягивающих брюках и красной рубашке с оранжевыми оборками на запястьях, а также в больших солнцезащитных очках, пишет портал «Фокус».



