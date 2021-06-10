Вышел трейлер фильма «Полночь на злаковом поле», на съемках которого Меган Фокс и Колсон Бэйкер влюбились друг в друга

Не знаю, понимают ли люди, насколько он хорош как актер. Он очень харизматичный и невероятно одаренный. И, честно говоря, это раздражает, потому что он также блестящий музыкант, творческий гений. Поэтому, когда он появляется на съемочной площадке, и вы понимаете, что он лучше вас в том, на чем вы зарабатываете себе на жизнь, становится досадно.

Но он действительно одарен. Он потрясающий актер и когда-нибудь получит награду,