Сыновья Яниса Тиммы и Анны Седоковой подружились и вместе проводят время

На греческий остров Миконос звезды отправились вчетвером - Тимма, Седокова, сын Яниса Кристиан от прошлого брака и младший ребенок Анны - Гектор, который родился в 2017 году от отношений с предпринимателем Артемом Комаровым.

Как свидетельствуют кадры в соцсетях, мальчики подружились. На видео, которое разместил Янис, видно, что у малышей одинаковые тапочки и очки для плавания. На других кадрах они катаются на надувном матрасе и хихикают.

ФОТО: instagram/janis.timma, annasedokova

Еще в прошлом году в сентябре у бывшей супруги Яниса интересовались, готова ли она доверить сына Анне.

"Довольно страшно об этом подумать..." - отвечала женщина.



