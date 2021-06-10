Чт, 10.06.2021
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Сыновья Яниса Тиммы и Анны Седоковой подружились и вместе проводят время

Латвийский баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова отдыхают в Греции, где проводят время с сыновьями от прошлых отношений, пишет RUS.TVNET

На греческий остров Миконос звезды отправились вчетвером - Тимма, Седокова, сын Яниса Кристиан от прошлого брака и младший ребенок Анны - Гектор, который родился в 2017 году от отношений с предпринимателем Артемом Комаровым.

Как свидетельствуют кадры в соцсетях, мальчики подружились. На видео, которое разместил Янис, видно, что у малышей одинаковые тапочки и очки для плавания. На других кадрах они катаются на надувном матрасе и хихикают. 

ФОТО: instagram/janis.timma, annasedokova

Еще в прошлом году в сентябре у бывшей супруги Яниса интересовались, готова ли она доверить сына Анне. 

"Довольно страшно об этом подумать..." - отвечала женщина. 


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