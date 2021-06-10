Стало известно о свадьбе 69-летнего Газманова

Инсценировка повторной свадьбы произошла на презентации книги Марины «Единственная. Нарисуй мечту». Девушка впервые попробовала себя в роли писателя. На мероприятие были приглашены поклонники, а также близкие семьи Газмановых.

Сперва Марина показала семейное видео, а после вновь согласилась стать женой Олега Михайловича. Роль свидетеля сыграл Валентин Юдашкин. И это неслучайно, ведь он шил платье для реальной свадьбы возлюбленных 18 лет назад. В конце церемонии под выступление Родиона Газманова супруги нежно танцевали.

Такая церемония стала отличным поводом для того, чтобы молодожены наконец надели обручальные кольца, пишут Дни.



