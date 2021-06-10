Что ваш месяц рождения говорит о темпераменте в сексе?

Январь

В этом месяце рождаются экспериментаторы с бурной фантазией. Они всегда с энтузиазмом подходят к новшествам в постели и с удовольствием приступают к инновациям. «Январские» отличаются настойчивостью и холодностью в проявлении эмоций.

Февраль

Рожденные в этом месяце люди — истинные авантюристы. Их захватывает страсть с головой. Об их высоком сексуальном темпераменте говорят даже глаза и взгляд. Несмотря на пылкую натуру, изменники февраля редко кого пускают к себе в душу. Однако, если удастся сблизиться, то это сделает ваш роман особенным.

Март

«Мартовские» очень чувствительны в сексе и обожают нежиться в постели. Внимательны и отзывчивы к пожеланиям в интимной жизни своего партнера. Это делает их незабываемыми любовниками, а также больше располагает к возникновению глубоких и доверительных отношений с партнером.

Апрель

Среди остальных представители этого месяца выделяются своей независимостью. Также к их основным чертам относится впечатлительность и романтичность. Они могут вскружить голову своему партнеру еще до вступления в близость! Умеют держать дистанцию и интерес, но если сильно увлечены сами, то в постели будут максимально горячими и страстными.

Май

Любители комфорта, приятных запахов и красивого нижнего белья. Они обожают весь процесс и дарят истинное наслаждение своему партнеру. Кандидата для интимной близости выбирают очень тщательно, зато готовы будут зацеловать каждый сантиметр тела своей пассии.

Июнь

Люди, которые любят говорить про секс. С ними вы можете обсудить все свои потаенные фантазии и быть понятым. Однако, страстные они не только на словах, но и в делах: после обсуждений вы обязательно получите подкрепление тому, что услышали.

Июль

Эмоциональные и чувственные натуры. Им важна близость в отношениях с партнером. Если они по-настоящему чувствуют связь, то секс станет истинным продолжением разговоров о любви.

Август

Рожденные в августе могут проявлять эгоизм в сексе и брать на себя доминирующую позицию. Не любят, когда им говорят, что делать в постели. Однако, его партнер никогда не будет разочарован в сексуальных утехах и сполна ощутит удовольствие, если расслабится.

Сентябрь

Несмотря на свою сдержанность — очень страстные натуры. Однако, раскрыться в постели смогут только с тем избранником, который станет им близким во всех других смыслах человеком. Способны на множественные оргазмы, как свои, так и доведения до них партнера.

Октябрь

Романтики, которые любят оттягивать момент для получения особых эмоций при близости. Обожают как томить партнера в искушенном ожидании, так и находиться самим в этом состоянии. Смакуют каждый момент, приближающий их к сексу. В постели отдаются максимально чувственно и нежно.

Ноябрь

Не понаслышке знают, что такое «страстный секс». От своего партнера всегда будут ждать взаимности, и готовности взять инициативу на себя. Закоренелые собственники, однако всегда будут стараться максимально угодить своей пассии.

Декабрь

К сексу, рожденные в декабре подходят с большим интересом. Любят пробовать как новые позы, так и места для близости. Со своим партнером всегда будут на одной волне, ведь постельные утехи для них — настоящее наслаждение.



