Спустя 449 дней из Таллинна в Санкт-Петербург вновь стали ходить автобусы

Автобусные рейсы между Петербургом и Таллинном возобновил перевозчик Lux Express. Как рассказали в пресс-службе компании, изначально планировалось оперировать на линии четырьмя отправлениями в каждую сторону в течение недели. Но на волне высокого спроса, вызванного возвращением компании на маршрут между городами, принято решение уже со следующей недели осуществлять 8 рейсов в каждую сторону. Отправления будут каждый день, а в пятницу — два.

Пока больше билетов на линии продается с отправлением из Таллинна. Из Петербурга 84% пассажиров планируют ехать до эстонской столицы, а остальные 16% направляются в города Восточной Эстонии, где на рейсах предусмотрены остановки — Йыхви, Нарву и Силламяэ. На данный момент воспользоваться рейсами между Санкт-Петербургом и Таллинном могут только граждане России, Эстонии и других государств, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Поездки с туристическими целями все еще запрещены.

Время в пути между городами составляет около 7 часов. Границу Ивангород-Нарва автобусы проходят, как и прежде, вместе с пассажирами.

Первый автобус отправился вчера из Петербурга в Таллинн ФОТО: пресс-служба Lux Express

«Возвращение на линию для нас оказалось успешным и превзошло самые оптимистичные ожидания. Российские и эстонские пассажиры, по всей видимости, готовы выполнять необходимые требования ради возможности путешествовать и навещать родственников. О том, что наше возвращение ждали, говорит простой факт — первый билет был куплен в течение 30 минут после объявления о возобновлении рейсов Lux Express между городами. Линией стали пользоваться и транзитные пассажиры — из Санкт-Петербурга популярно направление до Тарту с пересадкой в Нарве, и, наоборот, в Петербург через Таллинн едут из Риги, Пярну и других городов Эстонии», — отметил генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель.

Первыми приехали те, кто долгое время из-за пандемии и закрытых границ не виделся с родными. «Мы целый год ждали этого момента я, например, гражданка Эстонии я целый год не могла приехать сюда», - сказала одна из пассажирок первого автобуса в Санкт-Петербург.



