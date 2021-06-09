ФОТО ⟩ Печально: «безработные» паромы Tallink стоят без дела на Пальясааре и ждут своего звездного часа

Любителей пляжа Пикакари в этом году встречает немного иная картинка, чем панорамный вид на Таллинн. На Пальяссааре в порту стоят без дела 200-метровые пассажирские суда Tallink.

Фактически паромы простаивают там несколько месяцев. «Романтика» и «Изабель» действительно находятся в порту Пальяссааре, потому что на данный момент их обычный маршрут Рига-Стокгольм временно приостановлен из-за ограничений, вызванных пандемией», - говорит пресс-секретарь Tallink Катри Линк.

Правда, на кораблях есть минимальный технический экипаж, который поддерживает корабль в порядке в этот грустный период вынужденного ожидания. Как добавила пресс-секретарь, в этом году паромы не выйдут на привычную линию, только в следующем, если обстановка будет благоприятной.

Tallink пристроил один корбаль в Англию, и на нем будут размещены участники встречи G7 в Корнуолле, другие паромы ожидают, что вот-вот откроют круизы между Эстонии, Финляндией и Швецией, и они встанут на линии.