От Песковой до Кадыровой: как выглядят и чем занимаются взрослые дочери российских политиков

Ксения, 30 лет (младшая дочь Сергея Шойгу)

Младшая дочь министра обороны России признается, что в детстве не чувствовала рвения к какой-то определенной деятельности. Но девушка всегда интересовалась, как все в этом мире устроено. Поэтому она с радостью слушала лекции от отца, например, о работе системы экономической географии.

Получая образования специалиста по международным экономическим отношениям, Ксения Шойгу проходила стажировку в банке, потом оттачивала навык коммуникации с людьми на посту помощника замруководителя одного российского ведомства, организовывала экстремальные забеги «Гонка героев», в 2018 году спустя пять лет работы стала советником заместителя председателя правления Газпромбанка.

Но на этом успешное резюме Шойгу не заканчивается.

В конце 2020 года дочь министра обороны была выбрана руководителем Всероссийской федерации легкой атлетики. Кроме того, Ксения курирует проект туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.

«Неужели сама?», «Может, статус дочери Шойгу помогает?» — пожалуй, к подобным вопросам Ксения Сергеевна уже привыкла и всегда отвечает на них максимально откровенно.

«Это отчасти помогает. Но постоянно приходится доказывать, что ты не зря ешь свой хлеб, что ты действительно являешься профессионалом», — цитирует Ксению Forbes.

К слову об отце. У Ксении и Сергея Кужугетовича очень теплые отношения, а по воскресеньям в этой семье «папин день».

Юлия, 44 года (старшая дочь Сергея Шойгу)

Мы не зря сначала вспомнили о младшей дочери министра Шойгу. Поверьте, Юлия добилась не меньших профессиональных успехов, чем ее сестра, но старшая наследница министра обороны — боец невидимого фронта.

Обо всем по порядку. Юлия еще в 8 классе решила, что станет психологом. Решила и стала. Девушка окончила МГУ и начала работать по профессии в Центре экстренной психологической помощи МЧС России (кстати, с 2002 года дочь Шойгу его возглавляет).

Юлия — тот самый человек, который помогает пострадавшим в катастрофах справиться с психологическими проблемами.

С 2005 года Юлия Сергеевна преподает экстремальную психологию в МГУ, а в 2016 году под ее руководством появилась кафедра.

Об увлечениях нашей героини мало что известно. Да и говорить о них дочь Шойгу не считает уместным.

«Стране абсолютно все равно, какое у меня лицо. Стране не все равно, как я работаю», — категорично заявила Юлия в интервью Tatler.

Наша героиня предпочитает не отчитываться перед подписчиками о съеденном или об отбеганном, а тихо проводить время в кругу любимой семьи. Тем более, как Юлия говорит, ей «всегда везло на хороших людей вокруг».

Айшат, 22 года (старшая дочь Рамзана Кадырова)