От Песковой до Кадыровой: как выглядят и чем занимаются взрослые дочери российских политиков
Кто-то увлечен творчеством, кто-то — благотворительностью, а кто-то пошел по стопам родителей, пишет letidor.ru.
Кто-то увлечен творчеством, кто-то — благотворительностью, а кто-то пошел по стопам родителей, пишет letidor.ru.
Ксения, 30 лет (младшая дочь Сергея Шойгу)
Младшая дочь министра обороны России признается, что в детстве не чувствовала рвения к какой-то определенной деятельности. Но девушка всегда интересовалась, как все в этом мире устроено. Поэтому она с радостью слушала лекции от отца, например, о работе системы экономической географии.
Получая образования специалиста по международным экономическим отношениям, Ксения Шойгу проходила стажировку в банке, потом оттачивала навык коммуникации с людьми на посту помощника замруководителя одного российского ведомства, организовывала экстремальные забеги «Гонка героев», в 2018 году спустя пять лет работы стала советником заместителя председателя правления Газпромбанка.
Но на этом успешное резюме Шойгу не заканчивается.
В конце 2020 года дочь министра обороны была выбрана руководителем Всероссийской федерации легкой атлетики. Кроме того, Ксения курирует проект туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.
«Неужели сама?», «Может, статус дочери Шойгу помогает?» — пожалуй, к подобным вопросам Ксения Сергеевна уже привыкла и всегда отвечает на них максимально откровенно.
«Это отчасти помогает. Но постоянно приходится доказывать, что ты не зря ешь свой хлеб, что ты действительно являешься профессионалом», — цитирует Ксению Forbes.
К слову об отце. У Ксении и Сергея Кужугетовича очень теплые отношения, а по воскресеньям в этой семье «папин день».
Юлия, 44 года (старшая дочь Сергея Шойгу)
Мы не зря сначала вспомнили о младшей дочери министра Шойгу. Поверьте, Юлия добилась не меньших профессиональных успехов, чем ее сестра, но старшая наследница министра обороны — боец невидимого фронта.
Обо всем по порядку. Юлия еще в 8 классе решила, что станет психологом. Решила и стала. Девушка окончила МГУ и начала работать по профессии в Центре экстренной психологической помощи МЧС России (кстати, с 2002 года дочь Шойгу его возглавляет).
Юлия — тот самый человек, который помогает пострадавшим в катастрофах справиться с психологическими проблемами.
С 2005 года Юлия Сергеевна преподает экстремальную психологию в МГУ, а в 2016 году под ее руководством появилась кафедра.
Об увлечениях нашей героини мало что известно. Да и говорить о них дочь Шойгу не считает уместным.
«Стране абсолютно все равно, какое у меня лицо. Стране не все равно, как я работаю», — категорично заявила Юлия в интервью Tatler.
Наша героиня предпочитает не отчитываться перед подписчиками о съеденном или об отбеганном, а тихо проводить время в кругу любимой семьи. Тем более, как Юлия говорит, ей «всегда везло на хороших людей вокруг».
Айшат, 22 года (старшая дочь Рамзана Кадырова)
Мода или дела государственной важности? Пожалуй, еще каких-то 4-5 лет назад перед старшей дочерью президента Чеченской Республики такой вопрос даже не стоял — конечно, мода! Тем более, в 2016 году мама Медни передала ей собственный дом моды Firdaws, а годом позже старшая дочь Рамзана Кадырова представила свою новую коллекцию в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Тогда на суд взыскательной публике Айшат представила 30 шикарных платьев в этностиле. А в числе главных гостей показа можно было увидеть итальянского модельера Стефано Риччи с семьей, Яну Рудковскую, Светлану Бондарчук, Евгения Плющенко, Тимати, Екатерину Гусеву, Анну Хилькевич и других знаменитостей.
Казалось бы, с такой креативной персоной у руля успех дому моды обеспечен даже в Париже.
Может быть, так и случилось бы, но сейчас мысли Айшат в большей степени заняты не разработкой новых фасонов и выбором тканей для будущих шедевров, а вопросами культурного развития родного края.
Летом 2020 года девушка была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», а в сентябре того же года стало известно, что Айшат заняла высокий государственный пост — стала первым замминистра культуры Чечни!
«Назначение Айшат на новую должность — это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.
Хадижат, 21 год (средняя дочь Рамзана Кадырова)
Интересный факт: решающим фактором передать свой дом моды старшей дочери для Медни Кадыровой, супруги главы Чеченской республики, стал подарок-сюрприз, который ее дочь Айшат подготовила для своей младшей сестры на день рождения. По случаю 15-летия Хадижат Айшат сшила для именинницы четыре платья и сняла про них ролик.
Логично было подумать, что после того, как Айшат займется делами государственной важности, управление модным домом и творческие заботы по созданию коллекции лягут на плечи Хадижат.
Однако, как показало время, и вторая по старшинству дочь Медни и Рамзана Кадыровых пошла по стопам своего отца.
В декабре 2020 года юная Хадижат заняла пост руководителя департамента дошкольного образования Грозного!
Одним из первых девушку поздравил ее дядя, глава парламента региона Магомед Даудов. В своем Instagram он написал: «Я уверен, что Хадижат достойно проявит себя в качестве руководителя департамента и сумеет вывести его работу на качественно новый уровень! Искренне желаю дорогой племяннице успехов и удачи, здоровья и благополучия!»
Айшат в своем поздравлении отметила, что ее младшая сестра очень любит детей и много времени посвящает изучению разных методик воспитания, образования, развития, а поэтому первый замминистр культуры Чечни не сомневается, что у Айшат все получится!
Елизавета, 23 года (дочь Дмитрия Пескова)
Эта девушка всегда приковывала к себе внимание. И, пожалуй, статус дочери уважаемого в стране человека играет тут не первостепенную роль. Наследница пресс-секретаря президента России долгое время жила и училась в Европе, никогда не боялась открыто высказывать свою точку зрения — даже если она весьма категорична.
Несколько лет назад Елизавета Пескова начала вести дневник в Instagram. В нем девушка рассуждала о жизни в России и за рубежом: поднимала тему образования, воспитания людей, развлечений.
Пересказывать содержание постов дочери Дмитрия Пескова мы не будем. Скажем лишь, что частенько девушку упрекали в отсутствии патриотизма и вообще критиковали чуть ли не по любому поводу.
После одного из скандалов девушка на время даже удаляла свой аккаунт. Но сейчас, кажется, у Лизы нет поводов получать от подписчиков не самые приятные комментарии.
Она прошла стажировку в Европарламенте, поступила в магистратуре МГИМО на факультет международных отношений, работает в сфере digital-маркетинга, заняла кресло вице-президента фонда развития франко-русских исторических инициатив, а также занимается благотворительностью.
Анастасия, 30 лет (дочь Вячеслава Фетисова)
Единственная дочь легендарного хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова не пошла по стопам своего многогранного отца. Да, в свое время девушка демонстрировала более чем убедительные успехи в разных видах спорта (Анастасия занималась и плаванием, и конным спортом, и горными лыжами, и гимнастикой, и даже боевыми искусствами), но профессиональной спортсменкой она не стала. Как и не стала заниматься делами государственной важности.
Куда больше девушку привлекал красивый мир кино.
После окончания школы в США Анастасия поступила в аспирантуру одного из Нью-Йоркских кинематографических вузов, а затем проходила стажировку в Голливуде.
Кстати, пока в 2020 году многие разводились, Анастасия, наоборот, вышла замуж. Об избраннике девушки ничего неизвестно кроме того, что он — романтичный человек и сделал предложение своей возлюбленной на катере.
Катерина, 22 года (дочь Сергея Боярского)
Отец нашей героини прекрасно играет на фортепьяно и даже в свое время имел собственный музыкальный коллектив. Но в конечном итоге бизнес-сфера, а потом политика одержали победу в битве за главное профессиональное дело в жизни Сергея Боярского.
Может быть, поэтому наследник народных артистов России Ларисы Луппиан и Михаила Боярского не противился желанию дочери стать дипломированным специалистом экранных искусств и мечте связать жизнь с музыкой.
Кстати, наша героиня семимильными шагами идет к славе Бритни Спирс (певицу Катерина считает «культовой персоной в мировой музыкальной истории»).
В октябре 2020 года под псевдонимом VENNA девушка выпустила дебютный трек Bad girl.
Интересно, все же музыка станет главным делом жизни Катерины Боярской или ее больше привлечет дело папы — первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи…