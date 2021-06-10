Кошачий вой, а не пение: аудио вокальных тренировок Бузовой во МХАТе появилось в Сети
Тележурналист предупредил пользователей от прослушивание записи, пишет Topnews.
Тележурналист предупредил пользователей от прослушивание записи, пишет Topnews.
Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал певческие способности Ольги Бузовой, опубликовав запись ее вокальных тренировок во МХАТе имени Горького.
Как ранее мы писали, Бузова сыграет в театральной постановке о молодом вожде – Сталине. Ей была предложена роль Шанталь – певицы кабаре. Именно момент репетиций и «поймал» телеведущий.
Опубликованное аудио он сопроводил язвительным комментарием, в котором предупредил слушателей о вреде таких звуков. «Осторожно — «расслышать» не получится!» — сообщил он в Telegram-канале.
На публикацию фолловеры откликнулись тут же, употребив такие же нелестные выражения. «Пойду выпью литр водки. И послушаю еще раз», «Талант. Аж душу дергает…», «Те самые «звуки ада»», «Дайте ей селедки… Ноты живут отдельно», — написали они.
Одна из подписчиц назвала услышанное «позорищем», подчеркнув, что тем, кто принял решение взять Бузову на роль в спектакле, стоит стыдиться. «Что это кошмар, кошачий вой, а не пение?» — заявила она.