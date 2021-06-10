Кошачий вой, а не пение: аудио вокальных тренировок Бузовой во МХАТе появилось в Сети

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал певческие способности Ольги Бузовой, опубликовав запись ее вокальных тренировок во МХАТе имени Горького.

Как ранее мы писали, Бузова сыграет в театральной постановке о молодом вожде – Сталине. Ей была предложена роль Шанталь – певицы кабаре. Именно момент репетиций и «поймал» телеведущий.

Опубликованное аудио он сопроводил язвительным комментарием, в котором предупредил слушателей о вреде таких звуков. «Осторожно — «расслышать» не получится!» — сообщил он в Telegram-канале.

На публикацию фолловеры откликнулись тут же, употребив такие же нелестные выражения. «Пойду выпью литр водки. И послушаю еще раз», «Талант. Аж душу дергает…», «Те самые «звуки ада»», «Дайте ей селедки… Ноты живут отдельно», — написали они.