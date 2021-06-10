Реклама супермаркетов Rimi в Эстонии озадачила покупателей: с кем надо ходить за продуктами?

В данном случае шрифт подобран весьма неудачно, и буква У видится и читается как Ч. И получается, что сеть универсамов Rimi советует нам ходить в магазин с «чмом». Впрочем, многие пользователи отмечают, что синтаксис в данной рекламке хромает на обе ноги, да и смысл не особо понятен. Например, почему в магазин может быть ходить не просто, а сложно? Рекламируется доставка на дом, но тогда почему надо делать это «с умом»? Дотошные пользователи Facebook нашли, что выражение «если делаешь» неправильное. Надо писать «если делать».