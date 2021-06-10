КТО ПОМНИТ? ⟩ Cоветская еда: была ли она действительно вкусной

Мы часто слышим от людей старшего поколения рассказы о былом времени, таком трепетном для них. Наши бабушки и дедушки расхваливают вещи СССР, подчеркивая их долговечность. Кроме того, они до сих пор готовят различные блюда прошлого столетия, вспоминая высокое качество продуктов питания.
Но была ли советская еда на самом деле такой вкусной? Об этом поговорим в сегодняшней статье на сайте sovkusom.ru.
Мы привыкли закупаться в супермаркетах, доверяя различным производителям. Но далеко не всегда в голову приходит мысль взглянуть на состав продуктов. А за яркой этикеткой может скрываться масса добавок, усилителей вкуса и консервантов. Может ли советская еда равняться с современной и почему ее до сих пор считают эталонной? Рассказываем далее.
Советская еда: 6 фактов
Советская еда: 6 интересных фактовОтсутствие вкусовых добавок
Отсутствие вкусовых добавок
Вся советская еда изготовлялась исключительно из натуральных компонентов. Во-первых, в продуктах не было красителей и усилителей вкуса. Во-вторых, в них не добавляли консерванты. Поэтому продукты питания имели намного меньший срок хранения, чем мы привыкли. Натуральный состав влиял на вкус еды. Неудивительно, что она всегда была одинаково хороша и люди в ней не сомневались.
Стандарты
Абсолютно все продукты питания соответствовали ГОСТу. Поэтому ни один завод не мог позволить себе не следовать строгим стандартам. Кроме того, нарушение правил преследовалось законом.
Мясная продукция
скриншот с youtube.com
Мясная продукция
Мясная продукция СССР отличалась особым качеством. Во-первых, были запрещены абсолютно все заменители мяса. Во-вторых, для изготовления колбас можно было использовать только мясо. Никаких субпродуктов и мясокостной муки. В современном же производстве используется не более 30 % натурального мяса. Всё остальное — добавки и заменители.
Молочная продукция
СССР не мог похвастаться обилием молочки на полках магазинов. Но зато всевозможные позиции молочной продукции были исключительно натурального состава. В молоке или твороге не было никакого крахмала и консервантов. Поэтому еда хранилась значительно меньше, чем современные йогурты и другие продукты.
Чай
Особой популярностью пользовался индийский чай со слоном на упаковке. В этом продукте не было ни единой ароматической добавки или красителя. Более того, напиток заваривали в специальных чайниках. Современные же пакетированные чаи можно заварить с холодной воде. Этого достаточно, чтобы усомниться в их качестве.
Дефицит
Несмотря на явные плюсы советского производства, нередко случались тяжелые случаи дефицита товаров. Многие продукты питания просто исчезали с полок магазинов. Например, бананы считались роскошью и далеко не всегда их можно было купить. Но свободно продавались те продукты, которые сегодня стали дефицитными.