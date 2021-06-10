КТО ПОМНИТ? ⟩ Cоветская еда: была ли она действительно вкусной

Но была ли советская еда на самом деле такой вкусной? Об этом поговорим в сегодняшней статье на сайте sovkusom.ru.

Мы привыкли закупаться в супермаркетах, доверяя различным производителям. Но далеко не всегда в голову приходит мысль взглянуть на состав продуктов. А за яркой этикеткой может скрываться масса добавок, усилителей вкуса и консервантов. Может ли советская еда равняться с современной и почему ее до сих пор считают эталонной? Рассказываем далее.

Советская еда: 6 фактов

Советская еда: 6 интересных фактовОтсутствие вкусовых добавок

Отсутствие вкусовых добавок

Вся советская еда изготовлялась исключительно из натуральных компонентов. Во-первых, в продуктах не было красителей и усилителей вкуса. Во-вторых, в них не добавляли консерванты. Поэтому продукты питания имели намного меньший срок хранения, чем мы привыкли. Натуральный состав влиял на вкус еды. Неудивительно, что она всегда была одинаково хороша и люди в ней не сомневались.

Стандарты

ФОТО: fishki.net

Абсолютно все продукты питания соответствовали ГОСТу. Поэтому ни один завод не мог позволить себе не следовать строгим стандартам. Кроме того, нарушение правил преследовалось законом.

Мясная продукция скриншот с youtube.com Мясная продукция

Мясная продукция СССР отличалась особым качеством. Во-первых, были запрещены абсолютно все заменители мяса. Во-вторых, для изготовления колбас можно было использовать только мясо. Никаких субпродуктов и мясокостной муки. В современном же производстве используется не более 30 % натурального мяса. Всё остальное — добавки и заменители.

Молочная продукция

ФОТО: fishki.net

СССР не мог похвастаться обилием молочки на полках магазинов. Но зато всевозможные позиции молочной продукции были исключительно натурального состава. В молоке или твороге не было никакого крахмала и консервантов. Поэтому еда хранилась значительно меньше, чем современные йогурты и другие продукты.

Чай

ФОТО: скриншот с youtube.com

Особой популярностью пользовался индийский чай со слоном на упаковке. В этом продукте не было ни единой ароматической добавки или красителя. Более того, напиток заваривали в специальных чайниках. Современные же пакетированные чаи можно заварить с холодной воде. Этого достаточно, чтобы усомниться в их качестве.

Дефицит

Несмотря на явные плюсы советского производства, нередко случались тяжелые случаи дефицита товаров. Многие продукты питания просто исчезали с полок магазинов. Например, бананы считались роскошью и далеко не всегда их можно было купить. Но свободно продавались те продукты, которые сегодня стали дефицитными.