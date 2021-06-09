Певица и актриса Тейяна Тейлор стала самой сексуальной женщиной в мире по версии журнала Maxim

«Кто-нибудь, ущипните меня! Принять этот титул и поучаствовать в фотосессии было очень волнительно для меня. Как предпринимательница, жена и мать двоих детей, я обычно прячусь за трениками, винтажными футболками, очками и прической, которую успеваю сделать на скорую руку. Так что, как видите, у меня не так много времени, чтобы быть и чувствовать себя сексуальной», – заявила звезда.



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