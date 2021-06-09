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Певица и актриса Тейяна Тейлор стала самой сексуальной женщиной в мире по версии журнала Maxim

Тейяна Тейлор в клипе Канье Уэста - Fade. Именно с этого клипа ее карьера пошла в гору и у актрисы появилось много поклонников. В последствии Тейяна выпустила собственную программу для похудения под названием "Fade to fit". ФОТО: скриншот видео

Американская певица, актриса и модель Тейяна Тейлор возглавила рейтинг «Топ-100 самых сексуальных женщин в мире» по версии журнала Maxim. Звезда стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила ежегодный список.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте журнала. Тейяна украсила обложку Maxim, представ перед камерой в белом топе, армейских штанах с низкой талией и грубых сапогах.

На других кадрах Тейяна продемонстрировала свой роскошный бюст и невероятно спортивное и рельефное тело. Она позировала в спортивном костюме, комбинезоне и сексуальных платьях, сообщает Obozrevatel.

«Кто-нибудь, ущипните меня! Принять этот титул и поучаствовать в фотосессии было очень волнительно для меня. Как предпринимательница, жена и мать двоих детей, я обычно прячусь за трениками, винтажными футболками, очками и прической, которую успеваю сделать на скорую руку. Так что, как видите, у меня не так много времени, чтобы быть и чувствовать себя сексуальной», – заявила звезда.

Крутите карусель и смотрите на чернокожую красотку! 

Тейяна Тейлор, 2018. ФОТО: Capital Pictures/Scanpix

Коротко о знаменитости

Тейяна Тейлор – американская певица, актриса, танцовщица и модель из Гарлема. В 2007 году подписала контракт с лейблом Star Trak Entertainment Фаррелла Уильямса, тогда же получила известность благодаря участию в реалити-шоу "My Super Sweet 16" на MTV. В кино дебютировала в 2010 году.

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