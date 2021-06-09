Петербурженка подала в суд на Сергея Шнурова за пять матерных слов в песне «В Питере – пить»
Суд зарегистрировал иск. Женщина требует символическую сумму за некачественный контент, пишет Kp.ru.
Суд зарегистрировал иск. Женщина требует символическую сумму за некачественный контент, пишет Kp.ru.
Жительница Санкт-Петербурга Ксения подала в суд на Сергея Шнурова за то, что ее уши завяли от пяти матерных слов в известной песне «В Питере – пить». Напомним, в композиции солист легендарной группы «Ленинград» выступает за то, что Северная столица является главным регионом в России по культуре употребления алкоголя. С этим посылом петербурженка спорить не хочет. Судя по исковому заявлению, она лингвист и выступает за чистоту русского языка.
«Истец полагает, что ответчики нарушили закон "О защите прав потребителей" – Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а соцсеть ВКонтакте предоставило женщине этот некачественный контент. По ее словам, при использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», – были рады сообщить в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Миллионы рублей Ксения не хочет. Просит взыскать со Шнурова и Вконтакте всего-навсего 1 тысячу (11 евро) в качестве компенсации морального вреда. К производству иск пока не приняли.