Петербурженка подала в суд на Сергея Шнурова за пять матерных слов в песне «В Питере – пить»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения подала в суд на Сергея Шнурова за то, что ее уши завяли от пяти матерных слов в известной песне «В Питере – пить». Напомним, в композиции солист легендарной группы «Ленинград» выступает за то, что Северная столица является главным регионом в России по культуре употребления алкоголя. С этим посылом петербурженка спорить не хочет. Судя по исковому заявлению, она лингвист и выступает за чистоту русского языка.