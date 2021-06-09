Девушка случайно сняла Киркорова на отдыхе, и оказалось, что в жизни он выглядит совсем по-другому

На кадрах видно, как двое мужчин прогуливаются по пляжу, а также слышен удивлённый голос девушки, которая восклицает: "Киркоров, [...]!" При этом спутник артиста просит незнакомку не снимать звезду.
И вполне понятен шок зрителей и автора ролика, появившегося в том числе в телеграм-канале "Светские хроники". Ведь перед ними предстал сгорбившийся мужчина с заметно округлившимся животом, что значительно отличалось от образа Киркорова в Instagram. Там певец поделился снимком с пляжа в Дубае, где хвастался подтянутым торсом, тонкой талией и великолепной осанкой.
Пользователи заявили, что Киркоров настолько переборщил с фотошопом, что в реальной жизни его невозможно узнать. Также юзеры отметили, что не стыдно иметь нестройную фигуру, но подобный обман им неприятен.
Жёстко спалили,
Я понимаю, что многие фотошопят свои фотки. Но, блин, не так нагло же. На фото другой человек,
Если бы не фотошопил себя до Аполлона, никто бы и слова не сказал, а так за дело прикопались,
Как это всё можно втиснуть в перья и стразы! Как теперь это развидеть?
- пишут пользователи Сети.
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