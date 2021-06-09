Девушка случайно сняла Киркорова на отдыхе, и оказалось, что в жизни он выглядит совсем по-другому

Жёстко спалили,

Я понимаю, что многие фотошопят свои фотки. Но, блин, не так нагло же. На фото другой человек,

Если бы не фотошопил себя до Аполлона, никто бы и слова не сказал, а так за дело прикопались,

Как это всё можно втиснуть в перья и стразы! Как теперь это развидеть?