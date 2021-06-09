Кошка устроила пожар в Кохтла-Ярве: спасти животное не удалось
Во вторник в Кохтла-Ярве забравшаяся на подстанцию кошка стала причиной пожара, в результате которого и сама погибла.
Во вторник в Кохтла-Ярве забравшаяся на подстанцию кошка стала причиной пожара, в результате которого и сама погибла.
В 9:41 в Центр оповещения о тревоге сообщили, что в Ахтме горит подстанция. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на распределительный щит залезла кошка, из-за чего начался пожар, сообщает BNS со ссылкой на Идаский спасательный центр.
После отключения электроэнергии с подстанции спасатели проверили ситуацию и поручили электрикам отремонтировать поврежденный щит. Кошка, к сожалению, погибла на месте происшествия.