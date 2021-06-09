Кошка устроила пожар в Кохтла-Ярве: спасти животное не удалось

В 9:41 в Центр оповещения о тревоге сообщили, что в Ахтме горит подстанция. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на распределительный щит залезла кошка, из-за чего начался пожар, сообщает BNS со ссылкой на Идаский спасательный центр.