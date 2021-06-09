Открытки 50-60-х годов, изданные в Таллинне, поражают качеством и сохранностью

Чаще всего в те годы печатали на не очень плотном картоне. В 60-е годы преобладал картон матовый, без глянца. В 70-80-е уже преобладают глянцевые открытки. Но пленка, которой был покрыт картон, иногда не выдерживает испытание временем – отслаивается, желтеет.

И вот на фоне этого качества открыток, изданных типографиями Москвы или Ленинграда, очень выигрышно смотрятся открытки, напечатанные в Таллинне. В нашей коллекции нашлись открытки 50-60-х годов, на которых значатся типографии:

«Коммунист», Таллин, Филателистическая контора Росполиграфиздата; Таллинская бумажная фабрика; Филателистическая контора «Октообер», Таллин. В последней в том числе печатались открытки по заказу Эстонской Республиканской Базы Главкультторга Министерства торговли СССР.

Несмотря на то, что открытки напечатаны на матовом довольно сером картоне, он очень плотный. Даже сегодня, спустя 70 лет, открытки выглядят, как новые. А серую бумагу можно назвать по-модному – крафтовой.

Эта бумага очень приятная на ощупь, теплая, шершавая, похожа на бумагу ручного литья.

Думаю, что с годами такие открытки приобретут особую ценность и цену. Уже сегодня открытки 50-х годов стоят от 1,50 евро и выше. А за чистые открытки, не прошедшие почту, да еще вышедшие небольшими тиражами, филокартисты готовы отдавать десятки евро или даже сотни евро.

Так что, не выбрасывайте старые советские открытки, возможно с годами они станут дорогим раритетом. А пока полюбуйтесь открытками, изданными качественно и профессионально.

Открытка 1959 года. Таллин. Вид на ратушу. Худ. Х. Митт. Тирж 75000 экз. ФОТО: Zen.Yandex.ru

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