Реакция Лободы и других звезд на заявление Киркорова: «Крапивина перешла черту»

Поводом стал оскорбительный комментарий, который главная помощница певицы оставила под одним из фото певца, где он позировал в паре со своим другом Давидом Манукяном. Уже через час после того, как Киркоров сделал заявление о неподобающем поведении продюсера, контракт Лободы с Крапивиной был расторгнут.

Реакция звезд

Как в любом звездном конфликте, многие знаменитости решили не терять времени даром и заняли одну из сторон. Разумеется, больше всех Киркорова поддерживает Давид Манукян, которого высказывание бывшего продюсера Лободы про «шашлык» тоже коснулось. Экс-бойфренд Ольги Бузовой заявил, что Крапивина перешла черту. Он подлил масла в огонь, напомнив всем, что в интервью шоу «Осторожно, Собчак» она уже делала резкие выпады в его адрес.

Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять других людей чтобы их «порезали на шашлыки»! Жаль, что есть люди, которое поддерживают эту жесткую травлю (буллинг). Надеюсь после этого поста, все поймут, что это не нормально,

— написал Манукян в комментариях к публикации Киркорова в Инстаграме.

На стороне певца, который попутно обвинил команду Лободы в плагиате (указав на сходство недавнего номера Лободы на премии МУЗ-ТВ с выступлением Бейонсе), также выступил Митя Фомин. «Ну да, уж точно не Нателле такое говорить! И ее слова о «мировом уровне» режиссёра шоу теперь раскрыты в полном объеме», — высмеял певец экс-продюсера Лободы.

Озвучил свою позицию в этом скандале и Юсиф Эйвазов, давний друг певца. Он коротко обозначил свою позицию, написав: «Виват, король!»

Некоторые звезды выступили за «мир во всем мире» и просто отказались выбирать, с кем им дальше дружить. Например, Ксения Собчак написала, что одинаково любит Киркорова и Крапивину, поэтому очень хочет, чтобы они помирились. «Филя! Люблю и тебя, и Нателлу! Не ссорьтесь»,— просит ведущая. Кстати, сама Собчак буквально на днях уладила свой многолетний конфликт с Тимати.

Нейтрально высказалась и Яна Рудковская. Она заявила, что ждет такого же яркого примирения пары, как то, что происходит сейчас. «Любимый, надеюсь через пять лет Нателла снимет про тебя фильм! Так как обычно после таких мощных скандалов появляются самые крутые коллаборации и мощнейшие союзы», - говорит Рудковская со знанием дела.

Как повела себя Лобода?

Лобода ФОТО: Sergei Bobylev/TASS

Что касается самой Светланы, то она пока что не дала комментарий ссоре с её продюсером и самой близкой подругой. По слухам, она уговаривала Крапивину публично извиниться перед Киркоровым и Манукяном, но та принципиально отказалась. Они поругались и, как следствие, Нателла объявила о прекращении сотрудничества с певицей.

Лобода ограничилась тем, что сделала в своем микроблоге репост заявления Крапивиной об уходе. Фанаты подозревают, что Светлана решила промолчать, так как рассчитывает на примирение с продюсером. Но, кажется, сделать это будет сложно.

Говорят, что певица лично пыталась загладить ситуацию и якобы звонила Киркорову, чтобы обо всем договориться. Однако он был так зол, что шансов избежать скандала просто не было. Продюсер Лободы в свою очередь могла отнестись к этому как к предательству и принять импульсивное решение, которое, очевидно, отразится на карьере певицы.