Полина Гагарина впервые ответила на вопрос о разводе с Дмитрием Исхаковым

Певица Полина Гагарина жестко прокомментировала вопрос о ее отношениях с бывшим супругом Дмитрием Исхаковым. Пара рассталась в конце прошлого года, но до сих пор истинные причины их разрыва неизвестны, пишет Экспресс газета.
Ни одно интервью Полины Гагариной не обходится без вопроса, касающегося ее личной жизни. Однако знаменитость предпочитает держать все, что не касается ее творчества, подальше от посторонних глаз. В своем личном аккаунте в Instagram Гагарина впервые решила чуть более подробно ответить любопытным фанатам.
Артистка решила в очередной раз пообщаться с поклонниками через окошко вопросов и ответов в stories. Разумеется, вопрос о расставании с фотографом Дмитрием Исхаковым поступил певице одним из первых. Подписчик отметил, что знает о нежелании Полины обсуждать личную жизнь, но, тем не менее, этот разрыв интересует всех.
Считаю это невозможным! Он — отец нашей дочери! Я уважаю и ценю годы, проведенные вместе,
— категорично ответила звезда.
Напомним, что буквально спустя три месяца после расставания с Полиной Гагариной фотограф завел себе новую девушку, а после публично поссорился с бывшей женой из-за ее отдыха на Мальдивах с новым ухажером и их общей дочкой. По всей видимости, гораздо лучше у него складываются отношения с бывшей тещей. Исхаков взялся за продвижение Екатерины Мукачевой, которая раньше работала танцовщицей, в модельном бизнесе. Некоторые поклонники даже предположили, что фотограф «положил глаз» на мать Гагариной.