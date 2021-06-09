Полина Гагарина впервые ответила на вопрос о разводе с Дмитрием Исхаковым

Ни одно интервью Полины Гагариной не обходится без вопроса, касающегося ее личной жизни. Однако знаменитость предпочитает держать все, что не касается ее творчества, подальше от посторонних глаз. В своем личном аккаунте в Instagram Гагарина впервые решила чуть более подробно ответить любопытным фанатам.

Артистка решила в очередной раз пообщаться с поклонниками через окошко вопросов и ответов в stories. Разумеется, вопрос о расставании с фотографом Дмитрием Исхаковым поступил певице одним из первых. Подписчик отметил, что знает о нежелании Полины обсуждать личную жизнь, но, тем не менее, этот разрыв интересует всех.

Считаю это невозможным! Он — отец нашей дочери! Я уважаю и ценю годы, проведенные вместе,

— категорично ответила звезда.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Напомним, что буквально спустя три месяца после расставания с Полиной Гагариной фотограф завел себе новую девушку, а после публично поссорился с бывшей женой из-за ее отдыха на Мальдивах с новым ухажером и их общей дочкой. По всей видимости, гораздо лучше у него складываются отношения с бывшей тещей. Исхаков взялся за продвижение Екатерины Мукачевой, которая раньше работала танцовщицей, в модельном бизнесе. Некоторые поклонники даже предположили, что фотограф «положил глаз» на мать Гагариной.



