Тынис Мяги: поющая революция в Эстонии вместо советской славы

После того, как он спел песню «Олимпиада-80», его стали приглашать в самые рейтинговые передачи на телевидение – «Голубой огонек», «Песня года», «Утренняя почта». Песни «Остановите музыку», «Я не умею танцевать», «Мой дворик», «Детектив» были самыми популярными. Для Мяги писали лучшие композиторы – Давид Тухманов, Виктор Резников, Вячеслав Добрынин, Владимир Шаинский.

Про последнего, правда, спустя годы, в интервью Мяги говорил: «Шаинский был чересчур, это были явно не мои песни, хотя весь Союз знал меня, в основном, по его песням».

В том же интервью он признавался, почему стал петь на русском языке: «Естественно, это была моя работа, и скрывать, что в этом был коммерческий интерес, не стоит».

Популярность Тыниса Мяги во многом определяло его нетипичное для эстонца поведение на сцене: веселый, очень подвижный, эмоциональный.

«Знаете, я бы не назвал себя типичным эстонцем, - говорил он спустя годы. - Мои друзья в Тбилиси говорили мне: «Какой ты Тынис Мяги?! Ты настоящий Тенгиз Мягидзе!» Я очень люблю красное вино, петь, танцевать, эмоций у меня на самом деле больше, чем у среднего эстонца. Я очень хотел найти свою нишу на эстраде, своё место. Просто петь песни было неинтересно, да и потом - это делало тогда много исполнителей. И я подумал: «А почему на эстраде нет своего Олега Попова? Эдакого простака, своего парня?» И не ошибся – именно этот имидж пришелся по вкусу публике, и поэтому мои песни так хорошо шли».

Но, тем не менее, популярность имеет свои границы. В середине восьмидесятых у публики появились новые кумиры, стали востребованы песни с социальной тематикой. Последний концерт Тыниса Мяги в Советском Союзе состоялся в небольшом, хотя и областном городе Йошкар-Ола в 1987 году.

«Тогда начинались новые времена и для страны, и для нас, артистов, и я почувствовал, что мне важнее быть в Эстонии, - вспоминает он в интервью. - В 1988-м у нас, в Эстонии, была так называемая «певческая революция», и те песни, которые я делал в то время, были нужны людям. Например, в 88-м году я написал песню, ставшую чуть ли не гимном, в Эстонии её пели все. Во мне и раньше был патриотизм, но тогда стало более чётко ясно, что мы, эстонцы, скоро станем свободными. Это было важнее всяких других дел».

В начале девяностых Тынис Мяги эмигрировал в Швецию. «Захотелось попробовать другую жизнь», - говорит он. Пел в небольших барах западную классику. Через два года вернулся в Эстонию, его приглашали на небольшие роли в театре, кино, он писал музыку, выступал…

В конце концов, как говорит Мяги в интервью, он нашел себя: «Жаль, конечно, что на эти поиски потрачены десятки лет, но, по большому счету, всё нормально. Ведь случается так, что человек вообще не находит себя и всю жизнь едет в одном поезде по кругу и до конца своей жизни поёт чужие песни».



