Нашлись откровенные фото Софьи Таюрской, которые она постеснялась показывать сама

Эти фото попали в руки к журналистам Super.ru, и те не стали скрывать от читателей такое зрелище. Хотя в последнее время певица и так не пропадает из заголовков. Сперва она подтвердила все слухи, признавшись, что встречается с Ильей Прусикиным, а затем вместе с ним отправилась на Премию Муз-ТВ, всё окончательно подтвердив объятиями и поцелуями перед камерой.