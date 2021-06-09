Нашлись откровенные фото Софьи Таюрской, которые она постеснялась показывать сама
В этот раз даже хейтеры не смогли придерживаться своей привычной политики, увидев, что Софья устроила перед камерой, пишет Лайф.
В этот раз даже хейтеры не смогли придерживаться своей привычной политики, увидев, что Софья устроила перед камерой, пишет Лайф.
В последнее время популярная певица Софья Таюрская зачастила с жаркими фото, которые приводят ее фанатов в полный восторг. Но в этот раз 30-летняя солистка Little Big достигла предела и сбросила всю одежду ради фотосессии. На новых снимках артистка позировала в студии совершенно обнаженной, демонстрируя фотографу всё, что стоило приберечь для возлюбленного.
Певица предстала в максимально натуральном виде — ей сделали естественный макияж, а волосы распустили, даже не укладывая. Единственное, что нарушало картину, — любимые украшения Софьи, которые она, как и всегда, надела в огромном количестве. По этим снимкам трудно сказать, что девушка долгое время боролась с лишним весом, и комментарии её фанатов это только подтвердили.
Эти фото попали в руки к журналистам Super.ru, и те не стали скрывать от читателей такое зрелище. Хотя в последнее время певица и так не пропадает из заголовков. Сперва она подтвердила все слухи, признавшись, что встречается с Ильей Прусикиным, а затем вместе с ним отправилась на Премию Муз-ТВ, всё окончательно подтвердив объятиями и поцелуями перед камерой.